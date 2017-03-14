"Постные" истории: абыста, аджинджух и акалмыщ

Sputnik, Бадри Есиава.

Постная абхазская кухня

Пост – это настоящее испытание веры и силы воли человека, считает житель села Дружба Гудаутского района Вадим Цеиба. Он был крещен в трехлетнем возрасте, но осознание сути православия, его канонов и ритуалов пришло гораздо позже.

По его рассказу, до 18 лет он не часто посещал богослужения в храмах и не соблюдал пост. На изменение его восприятия ко всему этому повлиял соседский парень, который рос в семье глубоко верующих людей.

"Во время общения с ним мы часто затрагивали тему религии, которая мне всегда была интересна. Мы подолгу говорили о Боге, о православии и обрядах, о том, как необходимо жить любому верующему человеку. Со временем я начал задумываться о вещах, которые раньше ко мне даже в голову не приходили", — рассказал Цеиба.

Так совпало, что полное осознание того, что он хочет жить по слову Божьему и желает следовать всем правилам христианства, пришло Вадиму в 18-летнем возрасте. Тогда-то он впервые и решил начать соблюдать посты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гастроэнтеролог: поститься полезно

Он не скрывает, что было тяжело, так как для него было непривычно отказывать себе в еде, на первый взгляд, без всяких на то веских причин. Проблем со здоровьем не было, пищи в доме хватало, а есть нельзя.

Ситуацию усложняло и то, что члены семьи пытались отговорить Вадима от соблюдения поста. Это было обусловлено простой любовью к сыну, переживанием за возможное ухудшение состояния его здоровья.

"Моей маме, к примеру, было тяжело наблюдать, когда все члены семьи едят полноценно, а я перекусываю растительной пищей. Кончено, было непривычно, но в то же время интересно", — вспомнил Вадим.

Он добавил, что ограничение в пище во время поста — не самое главное испытание для человека. Намного сложнее сохранять душевное спокойствие, не думать о негативных вещах или плохо о ком-либо, нельзя злиться и ругаться.

Пост помогает человеку узнать самого себя лучше, определить собственные слабости или же указать на сильные стороны души и тела. Пост дает возможность верующим людям заглянуть в свою душу и встать лицом к лицу перед своими грехами, страхами и слабостями. Пост делает человека мудрее и добрее, уверен Вадим.

Вадим рассказал, что с каждым годом ему становилось легче преодолевать соблазны, и за это время у него уже сформировался свой определенный постный рацион. По его мнению, абхазская кухня отлично подходит для этого.

"Во время поста, естественно, можно есть только пищу растительного происхождения, и наша национальная кухня дает такую возможность. Я очень люблю мамалыгу с фасолью и соленьями. С удовольствием могу поесть и другие виды блюд, вареники с картошкой, к примеру", — поделился Цеиба.

В преодоление соблазнов, искушений, которых в мире очень много, помогают молитвы, такие церковные таинства, как исповедь, причастие или соборование (миропомазание – ред.).

Устоять перед всем этим своими силами тяжело, утверждает он и только с Божьей помощью легче выдержать испытания.

Помимо духовного очищения, по мнению Вадима, пост способствует укреплению и физического состояния человека. Исключение из персонального меню не совсем полезных блюд нормализует работу пищеварительной системы, что предает ощущение легкости и бодрости.

Подвиг верующих

Пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба никогда раньше не соблюдала пост и всегда восхищалась людьми, способными не нарушать его. Это настоящий подвиг, считает она.

"Я крещеная и искренне верю в Бога, но не очень хорошо разбираюсь в религии, в таинствах православия. Так получилось, что совсем недавно я впервые решила соблюдать пост", — рассказала Милана.

Принятое Миланой решение не было связано со стремление скинуть пару лишних килограммов или же, как это делают некоторые, она не ставила перед собой цель отдать дань моде. Все было намного сложнее и тревожнее.

Один из близких ей людей заболел. Встал вопрос о выезде за границу в поисках квалифицированных в этой области недуга специалистов. Испытываемые ею переживания и волнения подтолкнули Милану обратиться к Богу с просьбой уберечь родного человека. В благодарность она пообещала соблюдать пост.

© Фото: из личного архива Давида Гвазава Иеромонах о посте: воздержание не в пище, а воздержание от греха

"В моем случае в большей степени это было сделано не ради себя. Правда, я не знаю, правильно это или нет, но я так почувствовала и решила", — отметила Милана.

Милана твердо настроена на выполнение данного ею обещания и уверена в том, что у нее все получится, так как мотивация для исполнения обещания очень сильная.

Первые дни поста для Миланы прошли спокойно и легко. Да, есть много ограничений, сказала она, но в тоже время существует богатое меню для постящихся, начиная от салатов и заканчивая постными тортами.

"В нашей национальной кухне тоже есть очень много постных сладостей. Например, мое любимое лакомство аджинджух, акалмыщ (желе из виноградного сусла – ред.), люблю халву и козинак", — поделилась своими предпочтениями Возба.

А вот абысту (мамалыга — ред.) Милана без мяса есть не может. Поэтому лучше избегать соблазна и на время поста исключить ее из рациона, призналась она.

По мнению пресс-секретаря Sputnik, самое главное в соблюдение поста – это мотивация, которая не должна быть обусловлена целью похудения. Напротив, человек должен думать о духовных вещах и идти на маленький, но личный подвиг ради Бога.