Подразделения ЮВО в Абхазии были подняты по тревоге

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск, проинформировала пресс-служба ЮВО во вторник 14 марта.

"С получением сигнала на приведение войск в боевую готовность дежурные смены соединения приступили к оповещению подразделений. В кратчайшие сроки весь личный состав соединения получил оружие, экипировку, после чего приступили к совершению 120-километрового марша в назначенные районы", — отмечается в сообщении.

На месте военнослужащие приступили к выполнению фортификационных мероприятий, маскировке, подготовке военной техники и вооружения к выполнению поставленных задач.

К учениям были привлечены все подразделения соединения, а также танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Мустанг».