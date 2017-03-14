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Учения Центра геопространственной информации ЮВО

Подразделения ЮВО в Абхазии были подняты по тревоге

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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Военнослужащие ЮВО продолжают учения по проверке боевой выучки войск, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи и слаженности подразделений, сообщила пресс-служба ЮВО.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск, проинформировала пресс-служба ЮВО во вторник 14 марта.

"С получением сигнала на приведение войск в боевую готовность дежурные смены соединения приступили к оповещению подразделений. В кратчайшие сроки весь личный состав соединения получил оружие, экипировку, после чего приступили к совершению 120-километрового марша в назначенные районы", — отмечается в сообщении.

На месте военнослужащие приступили к выполнению фортификационных мероприятий,  маскировке, подготовке военной техники и вооружения к выполнению поставленных  задач.

К учениям были привлечены все подразделения соединения, а также танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Мустанг».



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