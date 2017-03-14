Бжания: объекты наследия в Абхазии получат паспорта

"Каждый объект историко-культурного наследия Абхазии получит свой паспорт, в котором будет дата постройки, если это объект недвижимости. Если это исторический объект, то в паспорте будет четкая его локация, ценность", — рассказал депутат Народного Собрания Абхазии Ахра Бжания.

Этот закон представляет ценность в археологическом, историческом и туристическом плане, а электронный паспорт каждого отдельно взятого объекта будет обязательно прилагаться к уже подготовленному списку историко-культурного наследия Абхазии.