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Ахра Бжания
© Sputnik / Илона Хварцкия

Бжания: объекты наследия в Абхазии получат паспорта

В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (101)
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Поправки к закону о историко-культурном наследии Абхазии были приняты депутатами Народного Cобрания Абхазии в пятом чтении 2 марта. О целях этого закона и деталях рассказал депутат Парламента республики Ахра Бжания.

"Каждый объект историко-культурного наследия Абхазии получит свой паспорт, в котором будет дата постройки, если это объект недвижимости. Если это исторический объект, то в паспорте будет четкая его локация, ценность", — рассказал  депутат Народного Собрания Абхазии Ахра Бжания.

Этот закон представляет ценность в археологическом, историческом и туристическом плане, а электронный паспорт каждого отдельно взятого объекта будет обязательно прилагаться к уже подготовленному списку историко-культурного наследия Абхазии.

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (101)


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