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Игра в баскетбол

Воспитанники Седова примут участие в Чемпионате Абхазии по баскетболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (83)
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Десять команд примут участие в Чемпионате Абхазии по баскетболу, сказал Sputnik вице-президент Федерации баскетбола Тимур Лакрба.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Воспитанники корифея абхазского баскетбола, Заслуженного тренера и Заслуженного педагога республики Александра Седова примут участие в Чемпионате Абхазии по баскетболу, об этом корреспонденту Sputnik сообщил вице-президент Федерации баскетбола Тимур Лакрба.

"Для участия в чемпионате была создана команда под названием "Легион", в которую войдут спортсмены, тренировавшиеся у великого Седова. Я тоже игрок этой новой команды. Впрочем, есть воспитанники Александра Михайловича, которые сыграют и за другие команды", — сказал Лакрба.

По словам вице-президента Федерации, в общей сложности в турнире примут участие десять команд, представляющие практически все города и районы республики. 

"Команды будут разделены на две группы. После отборочных игр по две сильнейшие команды из каждой группы пройдут в полуфинал, после чего определятся финалисты. Жеребьевка пройдет в день открытия турнира. Команды сильные. В них играют опытные игроки, поэтому соревнования будут интересными", — отметил Тимур Лакрба.

Традиционный Чемпионат Абхазии по баскетболу стартует 16 марта. Финальная игра будет сыграна 20 марта.

Организаторами турнира стали Государственный комитет по спорту и физической культуре Абхазии и Федерация баскетбола. 

Заслуженный тренер и заслуженный педагог Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-апша" III степени Александр Седов скончался на 88-ом году жизни в мае 2015 года. Его воспитанниками были президент Абхазии Сергей Багапш, капитан сборной молодежной команды СССР, чемпион Европы Вахтанг Тания, многократный чемпион Грузии и Абхазии Беслан Ачба, Станислав и Сергей Сущенко, Леонид Осия и ряд других известных баскетболистов.


Темы:
Спортивная Абхазия (83)


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