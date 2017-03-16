Статус не определен: мнения рядовых европейцев и американцев о Крыме

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Половина населения европейских стран и Америки не имеют полного представления о правовом статусе Крыма по данным социологического исследования компании TNS Global, проведенном среди более чем пяти тысяч человек в пяти странах.

Опрашивали сотрудники TNS Global совершеннолетних жителей Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, примерно по тысяче человек из каждой страны. Учитывая выборку населения по полу, возрасту, географии, доверительная вероятность опроса составляет 95%.

Всем задавали один и тот же вопрос: "Считаете ли вы Крым частью России?"

Во Франции и Великобритании почти половина респондентов ответили, что не знают, каков правовой статус полуострова, в США – больше половины. В Италии и Германии не определившихся в этом вопросе меньше, но и какой-то превалирующей точки зрения не наблюдается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Более трети немцев и итальянцев считают Крым частью России

В целом же итоги опроса выглядят так. Во Франции 20% респондентов ответили, что считают Крым Российской территорией, 32% заявили, что Крым — это не Россия и 48% ответили, что не знают.

В Германии считают Крым частью РФ 36%, не согласны с ними 41%, не определившихся – 23%.

В Италии все примерно поровну, 34% считаю Крым российским, 32% — не российским, и 34% не интересовались этой темой.

В Великобритании назвали полуостров частью Российской Федерацией 26%, не согласных с этим – 30%, не интересуются этим вопросом 44%.

В США больше половины респондентов — 51% не знают правовой статус Крыма, считают Крым российским 23% американцев, не согласны с ними 26%.

Если разложить результаты опроса по возрастным категориям, то получится следующая картина. Во Франции считает Крым российским большей частью старшее поколение, а в Германии – молодежь. Крымский полуостров частью России во Франции чаще называют парижане, чем жители провинции, в Германии и США этого мнения придерживаются больше женщины, чем мужчины.

Опрос проведен в рамках проекта Sputnik. Мнения.