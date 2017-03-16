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Каманы. День Святого мученика Василиска

Православные христиане Абхазии почтили память мученика Василиска

© Sputnik. Наала Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (13)
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Ежегодно 16 марта православные верующие Абхазии чтут память мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия.

 СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Православные христиане чтут память мученика Василиска в храмах Абхазии 16 марта.

В День памяти Святого мученика Василиска Каманского, многочисленные паломники прибывают в Каманы, чтобы посетить праздничную службу, приложиться к могиле Святого и окунуться в святом источнике.

По словам настоятеля Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия (Киут), были случаи, когда люди пытались обрести мощи Василиска из погребения.

"Во время их попытки выкопать мощи, с этого места шел огонь. Второй раз была попытка обретения мощей — и повторилось то же самое. Также и в третий раз тоже пошел огонь", — рассказал отец Игнатий.

Согласно житию Святого Василиска, исцеления происходили даже при его земных страданиях. Сухое дерево, к которому был привязан Святой Василиск, зазеленело, а у ног его забил святой источник, который существует и по сей день.

Пасхальное богослужение.
© Sputnik. Илона Хварцкия
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Василиск, Клеоник и Евтропий приняли мученическую смерть в 308 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом и продолженного его преемником Максимианом Галерием. При нем эдикт о смертной казни за отказ от участия в жертвоприношении исполнялся неукоснительно. Не миновала эта участь и троих христиан из Амасии Понтийской — Василиска, Евтропия и Клеоника. Их сначала бросили в темницу, долго били, потом привели в языческий храм, пытались заставить принести жертву силой. Ничего не добившись, Евтропия и Клеоника сразу распяли, а Василиск остался ждать казни в тюрьме.

В городе его хорошо знали и уважали, и Василиску удалось уговорить стражников отправить его под конвоем в родную деревню проститься с матерью. Но правитель Агриппа хватился пропажи и, чтобы не терять времени, приказал пригнать узника в Команы, куда он сам направлялся.

Село Каманы особо почитается христианскими паломниками, так как эти места связаны с именами еще двух великих христианских святых. В 407 году по пути в ссылку в Питиунт в Каманах умер и был погребен Святитель Иоанн Златоуст. В IX веке в Каманах состоялось третье обретение главы Святого пророка Иоанна Предтечи.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (13)


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