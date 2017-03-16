Ахба об участии в MITT: Абхазия никому не уступила

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия достойно проявила себя и никому не уступила по всем направлениям международной выставки "Путешествия и туризм" (MITT), рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в четверг 16 марта.

"Все участники выставки отнеслись к ней с большой ответственностью, что было видно по их стендам и представленной странами продукции. Надо отметить, что Абхазия никому не уступила во всех этих направлениях выставки", — отметил Ахба.

По словам Ахба, абхазская делегация, туристические фирмы и предприниматели получили большой опыт от участия в этой международной выставке.

"Для этой выставки мы подготовили ряд программ в области культуры, сельского и гастрономического туризма. ТПП Абхазии богато украсила наш стенд абхазской продукцией, что привлекло большой интерес остальных участников MITT. Радует и то, что мы получили ряд коммерческих предложений", — подчеркнул Ахба.

Абхазская делегация, отметил Астамыр Ахба, постаралась максимально донести всю необходимую информацию о республике до зарубежных коллег. Уделялось время на каждого, кто заинтересовался абхазским стендом.

Обсуждались перспективы коммерческих предложений от потенциальных зарубежных инвесторов в различных областях экономики, что будет рассмотрено более детально по возвращении в Абхазию.

"Мы слышали, что в ближайшее время туроператоры Израиля хотят приехать в Абхазию. Говорили об информационных турах и рекламе. Также подходили представители зарубежных СМИ и предложили свои площадки для продвижения имиджа нашей страны", — проинформировал Ахба.

Международная выставка MITT проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку MITT главным событием туристической индустрии России.