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Акция памяти войнам, погибшим в мартовском наступлении 1993 года

Свечи и цветы на Гумисте: молодежь Абхазии почтила память павших

© Sputnik. Авидзба Бадрак
В Абхазии
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Мартовское наступление во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов унесло жизни 222 бойцов.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция, посвященная памяти воинов, погибших в Мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась на нижнем Гумистинском мосту.

Специалист Госкомитета по молодежной политике Тамила Соломко отметила, что в шествии приняли участие до 200 человек.

"Радует тот факт, что ребята из года в год принимают участие в данной акции, что говорит о том, что они чтят, помнят погибших в Мартовской наступательной операции абхазской армии", — добавила она.

Молодежь с цветами и свечами в руках прошла несколько километров к Гумистинскому мосту, где проходила линия фронта в Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.

Возложение цветов к Мемориалу Славы в годовщину Мартовского наступления
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба
Возложение цветов к Мемориалу Славы в годовщину Мартовского наступления

"Спасибо тем ребятам, кто положил свои жизни, души за то, чтобы мы сегодня могли жить в свободной Апсны. Сегодняшняя акция — это дань благодарности, это наш долг, это тот долг, который мы можем отдать им за тот героизм, который они проявили", — сказал участник акции Инал Басария.  

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.

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