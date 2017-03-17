Скончалась претендентка на рекорд долгожительства в Книгу Гиннесса

Sputnik, Рада Ажиба

В четверг 16 марта, ровно через месяц после своего дня рождения, в Абхазии умерла претендентка на рекорд долгожительства в Книгу Гиннесса – 117-летняя Нуца Адлейба-Думава. На самочувствие долгожительница не жаловалась, но в последнее время, по словам родственников, начала чувствовать себя хуже.

"Нуца Константиновна Адлейба-Думава прожила долгую счастливую жизнь. У нее две дочери, внуки, правнуки. Ей исполнилось 117 лет в этом году. Она до последних дней была в здравом уме, хоть и чувствовала себя неважно. Вчера рано утром ее не стало, умерла спокойно", — с сожалением отметил председатель Совета старейшин Очамчырского района Аполлон Думава.

Аполлон Думава добавил, что Нуца в последние годы своей жизни жила у своей старшей дочери.

"Так получилось, что Нуца в молодом возрасте потеряла своего супруга, воспитывала сама своих дочерей. Дала им высшее образование, они оба педагоги-математики. Долгие годы жила одна, когда занемогла она, ее старшая дочь привезла к себе. И более двадцати лет она находилась у зятя Тарба в селе Мыку", — сказал Думава.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Илона Хварцкия, Рада Ажиба Нуца Адлейба-Думава в свои 116 лет читает по памяти стихи Дмитрия Гулия

По мнению старейшины, у Нуцы Адлейба-Думава было сильно развито чувство самоконтроля и исполнительности.

"В свое время Нуца была депутатом сельского и районного советов. Была передовиком колхозного производства. С большим уважением к ней относились руководители села и района. К ее мнению всегда прислушивались", — подчеркнул Думава.

Апполон Думава добавил, что знал ее с самого детства.

"Честно говоря, такую добрую женщину я не встречал в своей жизни, хоть я и не маленький, мне 75 лет. Тетю Нуцу знал с детства. Я не припомню, чтобы она говорила на эмоциях, конфликтовала, ругалась с кем-то. Она была очень теплой, мягкой, добросовестной, гостеприимной" — сказал старейшина.

Нуца Адлейба-Думава родилась в начале прошлого столетия, 15 февраля 1900 года. Согласно ее документам, она официально считается самой старой жительницей Абхазии.

Во всемирный день рекордов Гиннесса 17 ноября "Международный Фонд Апсны" подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса на признание 116-летней абхазки Нуцы Адлейба-Думава из села Мыку старейшей жительницей планеты.



