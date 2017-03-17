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Врач заполняет карту пациента

Пациентов Республиканской больницы выписывают из-за вирусной пневмонии

© Fotolia/ Narong Jongsirikul
В Абхазии
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Трое пациентов с вирусной пневмонией поступили в Республиканскую больницу за три дня, об этом рассказала Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия в пятницу 17 марта.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Стабильных пациентов, не нуждающихся в стационарном лечении, будут выписывать из Республиканской больницы во избежание распространения вирусной пневмонии, заявила в беседе с корреспондентом Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.

"Эпидемии вирусной пневмонии, к счастью, пока нет, но, скорее всего, будет наблюдаться рост заболеваемости, поэтому Республиканская больница готовится. Стабильных пациентов мы будем максимально выписывать, чтобы не увеличить риски их заболеваемости", — сказала Арчелия.

Полную аудиоверсию беседы с Анжелой Арчелия слушайте здесь>>

Арчелия добавила, что пока речь о вспышке вирусной пневмонии не идет, проводятся необходимые профилактические работы. 

Терапевт рассказала, что заболевание развивается очень быстро на фоне насморка, головной боли, кашля и лихорадки в течение трех-четырех суток. Если вовремя не обратиться к специалистам, подчеркнула она, то у больного может развиться воспаление легких.




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