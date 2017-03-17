Эксперт об С-300 в Абхазии: Грузия может отдыхать с заявлениями

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вопрос размещение тех или иных систем вооружений — это исключительно двустороннее дело Абхазии и Российской Федерации, сказал корреспонденту Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя заявление Грузии о размещении в Абхазии дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Мнение и позиция Грузии не имеет никакого отношения к тому, что происходит между нашими странами. Абхазия — суверенное государство, поэтому Грузия может отдыхать со своими заявлениями", — добавил он.

17 марта глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил о своей озабоченности сообщениями о вводе Россией в Абхазию дополнительных ЗРК С-300.

По его мнению, эти действия российской стороны, также как и решение о вхождении в состав российских вооруженных сил подразделений Южной Осетии, еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности.