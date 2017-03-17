Килба о французском фрегате в Черном море: баланс сил изменить нельзя

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Изменить баланс сил на Черном море нельзя, сказал корреспонденту Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба, комментируя вхождение в акваторию Черного моря французского ракетного фрегата La Fayette.

"Естественно, мы обсуждаем эти перемещения со своими российскими коллегами. Возможности воздействия на ту или иную ситуацию у России есть", — добавил он.

По его словам, частые вхождения кораблей Североатлантического блока в акваторию Черного моря могут быть демонстрацией военной силы, вместе с тем Килба заметил, что угрожать безопасности в регионе они не могут.

"Маловероятно, чтобы от этих кораблей исходила агрессия. Военные возможности Российской Федерации в этом регионе дают нам уверенность, что от этого фрегата и других кораблей, несмотря на то, что они несут серьезное вооружение, прямой угрозы для нас нет", — отметил Килба.

Фрегат с управляемым ракетным оружием La Fayette ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря 17 марта.