Автор фильма "Сухум-Тамбов": гимн побратимов лег в основу картины

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В основу фильма "Сухум-Тамбов" легла песня, подаренная абхазскими артистами, сказала зампредседателя комитета инвестиций и стратегических проектов администрации Тамбова, руководитель процесса съемок фильма "Сухум-Тамбов" Мария Неретина.

"Абхазские артисты подарили нашему городу такую прекрасную песню, которую мы называем "гимном побратимов". Эта песня повествующая о дружбе наших городов. Вот эта музыка, которая всем очень полюбилась и легла в основу этого фильма", — рассказала руководитель процесса съемок фильма "Сухум-Тамбов" Мария Неретина.

На протяжении всего фильма зрители могут слышать "гимн побратимов", подчеркнула она.

Аудиоверсию беседы с Марией Неретиной слушайте здесь>>

"С Сухумом сложились теплые отношения с момента подписания Соглашения о сотрудничестве в области торговли, культуры, самоуправления, образования, спорта между нашими городами, которое было подписано в 2012 году, и с тех пор активно идет процесс укрепления связей по различным направлениям. Фильм "Сухум-Тамбов" — мини-история развития взаимоотношений между Сухумом и Тамбовом", — сказала Неретина.

Акцент фильма сделан был на том, чтобы рассказать людям каким образом развивались отношения между Сухумом и Тамбовом.

"Как мы знаем в этом году, делегация Абхазии принимала участие в одном из масштабных проектов в нашем городе. У нас в новогодние праздники проходил проект "Тамбов – новогодняя столица". Мы с радостью пригласили принять участие в празднике наших друзей из Абхазии", — отметила она.

Неретина рассказала, что творческие коллективы из Абхазии блестяще выступили на новогодних площадках.

"Фильм снят довольно позитивно на мой взгляд, поэтому и отклики очень душевные и доброжелательные. Мы в этом фильме старались показать заинтересованность двух сторон в развитии связей и установлении развития контактов", — подчеркнула она.

По ее словам подобные фильмы стали традиционными и посвящены другим городам-побратимам. Этот фильм можно посмотреть в открытом доступе, находится он на сайте Администрации Тамбова, также в социальной сети Facebook.



