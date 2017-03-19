"Иаирума" победил на международном фестивале "Праздник детства"

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Рада Ажиба. Детский хореографический ансамбль "Иаирума" при государственном ансамбле "Шаратын" имени Эдуарда Бебия занял первое место в номинации "танцевальное творчество" на Международном фестивале, об этом Sputnik сообщил художественный руководитель студии Вахтанг Возба.

"В этом фестивале мы участвуем не первый год. Но на этот раз было очень много коллективов из России и Казахстана. Ребята справились на "отлично", и, несмотря на то, что соперники были сильными, победа осталась за нами", — отметил с гордостью худрук Вахтанг Возба.

На фестивале ансамбль представил два танца: "абхазский перепляс" и "абхазскую Горянку". По словам худрука Вахтанга Возба, конкурсные выступления участников оценивались по техническому мастерству, артистизму, сложности репертуара, созданию художественного образа. Детский хореографический ансамбль "Иаирума", по оценкам жюри, соответствовал всем этим критериям. Первое место и грамоты оказались в руках юных абхазских танцоров.

"Также ансамбль "Иаирума" стал обладателем приза "Лауреаты первой категории", грамоты "За сохранение национальных традиций", и нам дали денежный сертификат на участие в фестивале осенью этого года", — добавил он.

В рамках фестиваля состоялись конкурсы солистов, творческие встречи, мастер-классы, экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт- Петербурга.

Конкурс-фестиваль "Праздник детства" проходил при информационной поддержке Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры и дополнительного образования "Институт культурных программ" и Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Учебно-методический центр культуры и искусства".



