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Прогноз.

Дождь, град и гроза: прогноз абхазских синоптиков на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, погода на предстоящей неделе будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта циклона, центр которого находится над северо-западной частью России.

СУХУМ, 19 марта – Sputnik. По сообщению метеорологов, на территории Абхазии в течение недели ожидается облачная погода, на побережье ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Однако в середине недели в результате холодных масс воздуха и атмосферного давления погода прояснится. Со среды ожидается повышение температуры воздуха, переменная облачность, без осадков. Такая погода сохранится до конца недели. 

Атмосферное давление низкое. 

Ветер умеренный 5-7 м/сек. 

Температура воздуха ночью +4 +9С, днем +11+16°С.

Температура морской воды +10°С

Относительная влажность воздуха 60-90% 

Абхазская народная примета о погоде гласит, что если новый месяц концом обращен вверх, то в этом месяце будет хорошая погода.

 


Теги:
прогнозы, погода, Абхазия


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