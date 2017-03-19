Дождь, град и гроза: прогноз абхазских синоптиков на неделю

СУХУМ, 19 марта – Sputnik. По сообщению метеорологов, на территории Абхазии в течение недели ожидается облачная погода, на побережье ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Однако в середине недели в результате холодных масс воздуха и атмосферного давления погода прояснится. Со среды ожидается повышение температуры воздуха, переменная облачность, без осадков. Такая погода сохранится до конца недели.

Атмосферное давление низкое.

Ветер умеренный 5-7 м/сек.

Температура воздуха ночью +4 +9С, днем +11+16°С.

Температура морской воды +10°С

Относительная влажность воздуха 60-90%

Абхазская народная примета о погоде гласит, что если новый месяц концом обращен вверх, то в этом месяце будет хорошая погода.



