ЦИК о выборах: в больницах и воинских частях голосования не будет

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В стационарных медучреждениях, больницах и воинских частях голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии проводиться не будет, об этом корреспонденту Sputnik сообщил юрист ЦИК Алмас Агрба.

"В связи с изменением закона о выборах в Парламент Абхазии от 12 декабря 2016 года, пункты статьи, в которой говорилось о прохождении выборов в стационарных медучреждениях, больницах и военных частях, были убраны", — рассказал Агрба.

Но с одной оговоркой, добавил юрист. Пациенты медучреждений и служащие воинских частей смогут проголосовать по месту пребывания, если они заранее напишут заявление на имя председателя участковой комиссии по месту прописки.

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"При написании заявления необходимо учитывать и то, чтобы больница или воинская часть, где находится избиратель, была расположена на территории того участка, где он прописан. Урну вывозят только в пределах границ своего участка", — подчеркнул юрист.

Заместитель министра обороны Абхазии Нодар Пилия сказал, что военное ведомство республики не препятствует служащим принять участие в голосовании, но, по его словам, ЦИК не предоставил им такую возможность.

"В ЦИКе не решили этот вопрос, и поэтому министр обороны дал поручение связаться с руководством каждого района для организации доставки избирателей на участки по месту прописки. Вы же понимаете, они еще дети, и мы не можем просто отпустить их одних", — отметил Пилия.

Он добавил, что солдат может проходить службу, к примеру, в Гудауте, а прописан в Члоу. Учитывая относительно большое расстояние, которое ему предстоит проехать, сделать это без сопровождения взрослых не представляется возможным, так как Минобороны несет за каждого ответственность.

По этой причине, уточнил Нодар Пилия, военнослужащие могут быть отпущены для голосования в сопровождении представителей районной администрации, самих кандидатов или же родственников.

"Пускай везут, проголосуют, и привезут. Мы же не можем их распускать по улице. Раньше мы голосовали в Минобороны, потом начали выдавать открепительные талоны, и солдаты могли отдать свой голос на близлежащем участке, но и это решение не было в этот раз принято ЦИКом", — рассказал замминистра.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии о переносных урнах: нужно своевременно подавать заявления

Директор ЦРБ Абхазии Тамаз Цахнакия прокомментировал то, как прошел первый тур выборов в Парламент республики в марте 2017 года и отметил, что в Республиканскую больницу никто с избирательными урнами к пациентам не приезжал.

"Никакие списки до выборов с нами не согласовывались, с урнами к пациентам никто не приезжал, и кандидаты в депутаты тоже никакой инициативы не проявили. Это не наша забота. Хотя мы готовы оказать помощь в организации процесса голосования в больнице, как это было всегда, кстати говоря, но в этот раз такого нет", — подчеркнул Цахнакия.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.