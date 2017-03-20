Издан новый фотоальбом "Абхазия"

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Амра Амичба. Фотоальбом "Абхазия" иллюстрирован гравюрами XIX, XX веков и фотографиями прошлых веков и современности. Об этом рассказала автор идеи и руководитель проекта Наталья Милованова.

"Работа над созданием альбома длилась долго и неторопливо — более семи лет. Обычно я работаю над несколькими проектами одновременно. Так, за это время мной был подготовлен и издан целый ряд больших интересных книг", — сказала Милованова.

Фотоальбом содержит разнообразную информацию об Абхазии, начиная с XIX века и по настоящее время. Структурно альбом разделен на три раздела — XIX век, XX век, XXI век.

По словам автора альбома, в двух первых разделах представлены старые гравюры и фото, большинство из них опубликованы впервые.

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга всей жизни 10

"Я искала интересные фотографии в архивах, музеях, в семейных фотоальбомах. В книгу вошли материалы из Российского Госархива кинофотодокументов (Красногорск), Госмузея имени Сергея Дбар (Гудаута), личных архивов жителей Абхазии", — уточнила руководитель проекта.

Третий раздел иллюстрирует современную Абхазию — природу и времена года; города, исторические и христианские памятники; людей — их занятия, культуру, традиции, праздники. Наталья Милованова рассказала, что в создании этого раздела приняли участие фотографы Абхазии, России и Канады.

"Некоторые из них по моему приглашению приезжали в Абхазию специально для работы над этим проектом. Это Леся Зуревински из Канады, Федор Лашков из Санкт-Петербурга, Владимир и Наталья Ануфриевы из Нижнего Новгорода. Ибрагим Чкадуа, Наала Авидзба, Евгений Лонг предоставили уже имеющиеся у них работы", — отметила Милованова.

Фотоальбом "Абхазия" © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотоальбом "Абхазия" © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотоальбом "Абхазия" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Фотоальбом "Абхазия"

Текст в книге — на русском и английском языках.

"Благодарю автора текста Надежду Венедиктову и переводчиков Ирину Чкадуа и Галину Джесси за прекрасно выполненную работу", — сказала автор альбома.

Макет книги создан московским дизайнером Игорем Шерстневым.

"Всех, кто трудился над созданием этой книги, объединяет любовь к Абхазии. И я надеюсь, что мы смогли передать это чувство читателю", — подчеркнула Наталья Милованова.

Натальей Миловановой изданы фотоальбом "Полет над Абхазией" в двух книгах, "Легенды Абхазии" (на русском и англ. языках), фотоальбом "Христианские храмы Абхазии" (на абхазском, русском и английском языках), справочник-путеводитель "Абхазия. Апсны", научно-популярная книга "Абхазия христианская". Также идет работа над проектами: первым номером научно-популярного журнала "Абхазский берег", фотоальбомом "Абхазские долгожители", альбомом работ Федора Лашкова "Абхазия. Времена года".