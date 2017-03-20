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Фотоальбом Абхазия

Издан новый фотоальбом "Абхазия"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В книжные магазины Абхазии поступил новый фотоальбом "Абхазия" археолога и историка Натальи Миловановой.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Амра Амичба. Фотоальбом "Абхазия" иллюстрирован гравюрами  XIX, XX веков и фотографиями прошлых веков и современности. Об этом рассказала автор идеи и руководитель проекта Наталья Милованова. 

"Работа над созданием альбома длилась долго и неторопливо — более семи лет. Обычно я работаю над несколькими проектами одновременно. Так, за это время мной был подготовлен и издан целый ряд больших интересных книг", — сказала Милованова.  

Фотоальбом содержит разнообразную информацию об Абхазии, начиная с XIX века и по настоящее время. Структурно альбом разделен на три раздела — XIX век, XX век, XXI век. 

По словам автора альбома, в двух первых разделах представлены старые гравюры и фото, большинство из них опубликованы впервые. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я искала интересные фотографии в архивах, музеях, в семейных фотоальбомах. В книгу вошли материалы из Российского Госархива кинофотодокументов (Красногорск), Госмузея имени Сергея Дбар (Гудаута), личных архивов жителей Абхазии", — уточнила руководитель проекта. 

Третий раздел иллюстрирует современную Абхазию — природу и времена года; города, исторические и христианские памятники; людей — их занятия, культуру, традиции, праздники. Наталья Милованова рассказала, что в создании этого раздела приняли участие фотографы Абхазии, России и Канады. 

"Некоторые из них по моему приглашению приезжали в Абхазию специально для работы над этим проектом. Это Леся Зуревински из Канады, Федор Лашков из Санкт-Петербурга, Владимир и Наталья Ануфриевы из Нижнего Новгорода. Ибрагим Чкадуа, Наала Авидзба, Евгений Лонг предоставили уже имеющиеся у них работы", — отметила Милованова.

  • Фотоальбом Абхазия
    Фотоальбом "Абхазия"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотоальбом Абхазия
    Фотоальбом "Абхазия"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотоальбом Абхазия
    Фотоальбом "Абхазия"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотоальбом "Абхазия"

Текст в книге — на русском и английском языках. 

"Благодарю автора текста Надежду Венедиктову и переводчиков Ирину Чкадуа и Галину Джесси за прекрасно выполненную работу", — сказала автор альбома. 

Макет книги создан московским дизайнером Игорем Шерстневым. 

"Всех, кто трудился над созданием этой книги, объединяет любовь к Абхазии. И я надеюсь, что мы смогли передать это чувство читателю", — подчеркнула Наталья Милованова. 

Натальей Миловановой изданы фотоальбом "Полет над Абхазией" в двух книгах, "Легенды Абхазии" (на русском и англ. языках), фотоальбом "Христианские храмы Абхазии" (на абхазском, русском и английском языках), справочник-путеводитель "Абхазия. Апсны", научно-популярная книга "Абхазия христианская". Также идет работа над проектами: первым номером научно-популярного журнала "Абхазский берег", фотоальбомом "Абхазские долгожители", альбомом работ Федора Лашкова "Абхазия. Времена года". 



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