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Военная техника

"Санями" и "Акациями" артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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В учениях на полигоне в Нагвалоу и Гудауте приняли участие около 300 артиллеристов и более 60 единиц военной техники, сообщила Sputnik пресс-служба ЮВО в понедельник 20 марта.

СУХУМ — 20 мар, Sputnik. Группа бронетехники и пехота условного противника были уничтожены артиллерийскими подразделениями Южного военного округа в рамках тренировок по стрельбе и управлению огнем, говорится в официальном сообщении пресс-службы ЮВО.

"К мероприятию на полигонах Нагвалоу и Гудаута были привлечены около 300 артиллеристов и более 60 единиц военной техники. Среди них были самоходные артиллерийские орудия " Акация" на базе гусеничной бронемашины, реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобиля Урал и минометы "Сани" на КамАЗе", — проинформировала пресс-служба. 

В ходе тренировки военнослужащие выполнили около 30 огневых задач по плановым целям и свыше 20 по внеплановым, разведанным в ходе учебного боя.

Тренировки проводились на артиллерийских тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой. 

В прибрежной и горно-лесистой местностях артиллеристы также отработали более 20 групповых и индивидуальных нормативов по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам. 

В сообщение ЮВО говорится, что следующим этапом подготовки артиллерийских подразделений  военной базы станет участие в лагерном сборе на полигоне в Краснодарском крае.



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