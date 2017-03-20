"Санями" и "Акациями" артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника

СУХУМ — 20 мар, Sputnik. Группа бронетехники и пехота условного противника были уничтожены артиллерийскими подразделениями Южного военного округа в рамках тренировок по стрельбе и управлению огнем, говорится в официальном сообщении пресс-службы ЮВО.

"К мероприятию на полигонах Нагвалоу и Гудаута были привлечены около 300 артиллеристов и более 60 единиц военной техники. Среди них были самоходные артиллерийские орудия " Акация" на базе гусеничной бронемашины, реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобиля Урал и минометы "Сани" на КамАЗе", — проинформировала пресс-служба.

В ходе тренировки военнослужащие выполнили около 30 огневых задач по плановым целям и свыше 20 по внеплановым, разведанным в ходе учебного боя.

Тренировки проводились на артиллерийских тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В прибрежной и горно-лесистой местностях артиллеристы также отработали более 20 групповых и индивидуальных нормативов по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам.

В сообщение ЮВО говорится, что следующим этапом подготовки артиллерийских подразделений военной базы станет участие в лагерном сборе на полигоне в Краснодарском крае.