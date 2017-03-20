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Аслан Барциц

Барциц: в Парламенте Абхазии могут сложиться три политических центра

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (121)
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Пресс-конференция "Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное Cобрание Абхазии" прошла в Sputnik Абхазия с участием начальника экспертного управления Администрации президента республики Аслана Барциц в понедельник 20 марта.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Три политических центра могут сложиться в Парламенте Абхазии после окончания выборов, такое мнение высказал начальник экспертного управления Администрации президента республики Аслан Барциц на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в понедельник 20 марта.

"На мой взгляд, в Парламенте будет коалиция, конфигурация которой будет ясна только по окончании выборов. В зависимости от того, кто успешно пройдет второй тур, кто с кем будет сотрудничать в создании коалиции, думаю, будет три центра политической силы", —  поделился Барциц своим мнением.

Он счел преждевременным прогнозировать, какие именно могут сформироваться коалиции в Народном Собрании. 

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Подводя итоги первого тура выборов, Аслан Барциц обратил внимание на то, что многие политические "тяжеловесы" не прошли в Парламент. Причиной этому, по его словам, могли стать плохая подготовка кандидатов и высокая активность молодого поколения.

"Молодое поколение активно подключилось к предвыборной работе, и мы видим много молодых и новых лиц в политике. Возможно, в обществе есть некая усталость от примелькавшихся лиц. Нельзя однозначно сказать, что ключевую роль сыграл один конкретный фактор, тут целый комплекс", — уверен Барциц. 

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (121)

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