Прояснение погоды ожидается в Абхазии, а в Сочи - паводки

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Во вторник 21 марта на территории республики ожидается прояснение погоды, об этом корреспонденту Sputnik сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Завтра ожидаем улучшение, прояснение погоды. С потеплением погоды в горах будет, конечно же, происходить таяние снега, но о паводках пока говорить рано. Мы мониторим ситуацию и находимся на постоянной связи с руководителями администраций районов и сел, расположенных вблизи рек", — сказал Делибалтян.

Ранее региональные СМИ Краснодарского края распространили информацию о том, что в Сочи ожидаются резкие подъемы уровня рек.

В Госгидрометеослужбе Абхазии рассказали, что во вторник через территорию Турции к Черноморскому побережью Абхазии приходит антициклон. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, днем осадки прекратятся.