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Голосование на избирательном участке

ЦИК Абхазии: в округе 17 могут выдвинуться новые кандидаты

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (123)
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Второй тур выборов в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 Гудаутского района на 14 мая 2017 года назначены новые выборы, сообщил Sputnik ЦИК Абхазии.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Закон позволяет выдвинуться новым кандидатам в депутаты Народного Собрания по округу № 17 Гудаутского района, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

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"Это новые выборы, и там может происходить все то, что предусмотрено законом о выборах в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия", — прокомментировал Гогия.

По календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов, регистрация Центризбиркомом инициативных групп, политических партий и выдвижение кандидатов начнется 25 марта, а завершится 14 апреля. 

Регистрация кандидатов в депутаты будет проводиться в ЦИК с 14 апреля по 4 мая. В течение десяти дней после подачи заявления кандидатами избирком республики должен объявить о своем решение: принять заявление или отказать в регистрации.

Второй тура выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Гогия сказал, что кандидатам не требуется готовить дополнительные документы и запросы в ЦИК.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (123)

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