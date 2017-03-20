ЦИК Абхазии: в округе 17 могут выдвинуться новые кандидаты

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Закон позволяет выдвинуться новым кандидатам в депутаты Народного Собрания по округу № 17 Гудаутского района, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц: в Парламенте Абхазии могут сложиться три политических центра

"Это новые выборы, и там может происходить все то, что предусмотрено законом о выборах в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия", — прокомментировал Гогия.

По календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов, регистрация Центризбиркомом инициативных групп, политических партий и выдвижение кандидатов начнется 25 марта, а завершится 14 апреля.

Регистрация кандидатов в депутаты будет проводиться в ЦИК с 14 апреля по 4 мая. В течение десяти дней после подачи заявления кандидатами избирком республики должен объявить о своем решение: принять заявление или отказать в регистрации.

Второй тура выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Гогия сказал, что кандидатам не требуется готовить дополнительные документы и запросы в ЦИК.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.