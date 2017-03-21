14:41 21 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Рауль Хаджимба на презентации Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера Стоянка Человека в Кабинете Министров

Четвертый президент Абхазии: что вы о нем знаете?

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
396127

В день рождения президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба информационное агентство Sputnik подготовило тест о том, насколько хорошо вы знаете биографию главы государства.

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Сезон Осень-Зима 2017-2018. День первый
Спортивная и модная: неделя в фотографиях Sputnik
Военные на бронетехнике с флагами РФ в сирийском Африне
Военные на бронетехнике с флагами РФ в сирийском Африне
13 фактов о Черном море
13 фактов о Черном море

Соцсети

Sputnikabkhazia