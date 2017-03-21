Четвертый президент Абхазии: что вы о нем знаете?

О готовности ЦИК Абхазии ко второму туру выборов в Парламент республики рассказали на пресс-конференции АГТРК председатель ЦИК Тамаз Гогия и пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа во вторник 21 марта.
О готовности ЦИК Абхазии ко второму туру выборов в Парламент республики рассказали на пресс-конференции АГТРК председатель ЦИК Тамаз Гогия и пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа во вторник 21 марта.
Ведущей церемоний открытия и закрытия 70-го Каннского кинофестиваля станет знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи.