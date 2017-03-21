Волк в реке: день весеннего равноденствия в Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

День весеннего равноденствия – пробуждение природы и начало астрономической весны, сказал эколог Роман Дбар в беседе с корреспондентом Sputnik.

По словам эколога, многие животные выходят из спячки, появляются первоцветы.

"Если прийти сейчас в лес, то можно увидеть, что типичные наши аборигенные растения: цикламены, волантисы, примулы – начинают цвести, начало цветения в зависимости от погоды год на год не приходится. Сейчас намного раньше из-за глобального потепления, но в принципе, это все укладывается в этот период", — заметил Дбар.

Снежная линия поднимается достаточно высоко в горы, не менее чем на 600 метров над уровнем моря.

"Для нашей полосы, примыкающей к берегу, это такой важный показатель. Мало того, я сегодня с утра смотрел график потепления воды в Черном море, у нас появилась устойчивая тенденция к тому, что температура воды не понижается у наших берегов, а начинает повышаться. Так что это приметы именно весны и этого дня весеннего равноденствия", — сказал Роман Дбар.

© Sputnik. Тарас Литвиненко Праздник весны Навруз отметят иранские и тюркские народы

День весеннего равноденствия оказывает воздействие на все — не только на природу, но и на человека и на его культуру. У ряда народов год начинается с равноденствия. В Средней Азии, Иране, некоторых регионах Турции отмечают праздник Навруз, который раньше открывал год, и означает в буквальном переводе "новый день".

По словам Романа Дбар, этот день человек фиксирует и отмечает в качестве культурных мероприятий, потому что реагирует на то, что происходит в природе. И если сегодня мы можем даже и не вспомнить о весеннем равноденствии, то для наших предков это был праздник, который символизировал победу весны над зимой, света над тьмою.

"Еще в глубокой древности день весеннего равноденствия отмечался как праздник, особенно с того момента, как народ стал заниматься сельским хозяйством. День весеннего равноденствия был определенной вехой в сельскохозяйственном календаре. Вот, например, древний абхазский праздник ахәажәкыра связан с днем весеннего равноденствия. Человек видел, что день удлинился, и наступает весна", — отметил Роман Дбар.

Об особенностях абхазского праздника Хәажәкыра напомнил эколог.

"Отмечался изготовлением такого блюда, как ахәажә (соленые лепешки из муки – ред.), в одну из лепешек закладывалась маленькая ореховая палочка. Кому попадалась эта палочка, он на следующий год, так как семьи были большие в старину — и 50, и 60 человек, приносил жертвенное животное. Потом эта ореховая палочка бросалась в кувшин, и, кому попадалась в стакан, тот на следующий год приносил вино. Это было такое абхазское отмечание этого дня", — сказал Роман Дбар.

Кстати, похожая традиция есть и у славянских народов - в жаворонках из теста запекали разные предметы, и каждый предмет что-то означал. Монетка, например, означала богатство, кольцо — женитьбу, клочок бумаги — познание и мудрость.

Фольклорист Цира Габния вспомнила изречение, которое использовали в древности абхазы применительно ко дню весеннего равноденствия: "Абга аӡы ианҭабылгьо" (когда волк в воде купается, плещется – ред.), "Ажәқәеи аҳәарақәеи еицҵаны ианырышьҭуа" (когда коров и телят вместе выгоняют пастись на пастбище – ред.).

День весеннего равноденствия неразрывно связан и с Днем Земли, который во многих странах также отмечается 20 марта. Международный День Земли был установлен в 1971 году 20 марта. Но история установления этого праздника началась немного раньше, а именно с обращения ООН к народам мира. В этом сообщении они говорили о важности дружбы народов и мира на Земле, что долг каждого из нас поддерживать это и не допускать войны.