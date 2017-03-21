Педиатр: "солнечными" детьми нужно заниматься прицельно

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Детей с синдромом Дауна необходимо поддерживать с раннего возраста, сказала корреспонденту Sputnik главный врач Сухумской городской детской поликлиники Ада Абухба.

"Чем раньше начато вмешательство, тем лучше результаты. Потому что этими детьми надо заниматься прицельно. Логопеды, педагоги дефектологи, так называемая арттерапия — это развитие мелкой моторики, общий комплекс оздоровительных процедур: массаж, плавание, бассейны — все это, конечно, положительно сказывается на развитии ребенка", — уверена Абухба.

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По словам врача, дети с синдромом Дауна проходят лечение по общей программе поддержки детей с ограниченными возможностями. Помимо квот на медицинские препараты, в Сухуме для них есть Реабилитационный центр, в котором работают специальные лечебные курсы.

© Sputnik. Томас Тхайцук Настоящие родители хромосом не считают

"Надо сказать, что синдром Дауна вариабельный, то есть бывает резко выраженный. Кроме основной генной аномалии, он сочетается с врожденным пороком сердца, с врожденным пороком развития верхних дыхательных путей, в частности, носовой кости. Такие дети бывают часто тяжелыми. Если ими хорошо заниматься с раннего возраста, то они в принципе адаптируются во взрослую жизнь", — отметила она.

Абухба рассказала, что о генетическом отклонении плода мать может узнать на ранних сроках беременности. Для этого можно пройти диагностику УЗИ или сделать анализ крови на врожденные пороки развития.

"В Абхазии 39 тысяч детей. 580 детей с ограниченными возможностями, из них 28 – это дети с синдромом Дауна", — сказала педиатр.

Абухба с сожалением отметила, что есть родители, которые не хотят официально регистрировать детей-инвалидов.

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Впервые он отмечался в 2006 году. Синдром Дауна в 1866 году описал британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.

Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома, и в результате общее количество хромосом достигает 47, тогда как в норме оно должно составлять 46.