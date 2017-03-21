ЦИК: победители второго тура выборов определятся простым большинством

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Бадри Есиава. Победителем во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии признается кандидат, который наберет больше голосов, сказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия во вторник 21 марта.

"Вне зависимости от количества пришедших на выборы избирателей, победителем признается тот кандидат, который наберет большинство голосов", — объяснил Тамаз Гогия.

Отвечая на вопрос журналистов о жалобах, Гогия сказал, что немало жалоб поступило в ЦИК после первого тура выборов, но они в основном составлены не по форме.

"Жалобы поступают в неустановленном порядке. В основном устно или по телефону. Такие жалобы считаются анонимными и не могут быть учтены официально", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК надеется, что второй тур парламентских выборов будет без эксцессов

Он предложил всем, кто имеет отношение к выборам, действовать в соответствии с законодательством Абхазии, а жалобы должны оформляться в письменном виде и отправляться в соответствующие инстанции.

"Регистрация Центризбиркомом инициативных групп, политических партий и выдвижение кандидатов начнется 25 марта, а завершится 14 апреля", — уточнила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

Регистрация кандидатов в депутаты будет проводиться в ЦИК республики с 14 апреля по 4 мая. В течение десяти дней после подачи заявления кандидатами Центрзбирком республики должен объявить о своем решении: принять заявление или отказать в регистрации.

Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Глава Центризбиркома сказал, что кандидатам не требуются дополнительные документы и запросы в ЦИК.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.



