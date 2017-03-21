ЦИК о первом туре: явка превысила показатель на выборах 2012 года

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Бадри Есиава. Явка избирателей значительно увеличилась в сравнении с выборами депутатов Народного собрания – Парламента Абхазии 2012 года, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа во вторник 21 марта.

"Анализ парламентских выборов 2012 года показал, что явка избирателей в 2017 году значительно увеличилась. Пять лет назад самый большой процент избирателей составил 60%. Таких округов было четыре. На сегодняшний день наш максимум 70% и таких округов шесть", — привела статистику Лабахуа.

По ее словам, в 2012 году в девяти округах участие в выборах приняли около 30% избирателей, а в 2017 году был всего один такой округ.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК: победители второго тура выборов определятся простым большинством

"Общий процент, проголосовавших избирателей составил свыше 50%. Это на 8050 человек больше в сравнении с 2012 годом", — сказала Лабахуа.

Пресс-секретарь ЦИК добавила, что рост числа избирателей, отдавших свои голоса в ходе последних выборов в Парламент республики, и стал причиной увеличения количества испорченных бюллетеней, которые по той или иной причине были неправильно заполнены.

"Причину неправильного заполнения бюллетеней избирателями, ЦИК проанализировал и эти недостатки будут учтены в новых образцах", — сказала Елена Лабахуа.

Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Глава Центризбиркома сказал, что кандидатам не требуются дополнительные документы и запросы в ЦИК.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.



