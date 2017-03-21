Прокуратура Сухума: автомобиль кандидата в депутаты Батала Айба подожгли

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Бадри Есиава. Уголовное дело по факту поджога автомобиля кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии возбуждено Прокуратурой Сухума, об этом сообщил корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба во вторник 21 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба произошло в Сухуме

"По результатам процессуальной проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля кандидата в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба по признакам преступления, предусмотренного частью второй, статьи 164 УК Абхазии (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога — ред.)", — проинформировал Руслан Тыркба.

Прокурор добавил, что в рамках уголовного дела продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших поджог.

"Мы отталкиваемся от заключения пожарной службы, которая склоняется к версии поджога, показаний свидетелей и других наработанных материалов, добытых в ходе доследственных мероприятий. Предположительно, во время поджога был использован бензин", — сказал Тыркба.

Возгорание моторного отсека автомобиля кандидата в депутаты Парламента Батала Айба произошло приблизительно в 21:00 16 марта в Сухуме. Столичная прокуратура рассматривала две версии происшествия – самовозгорание и поджог.

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