Прокуратура Сухума: автомобиль кандидата в депутаты Батала Айба подожгли

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Бадри Есиава. Уголовное дело по факту поджога автомобиля кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии возбуждено Прокуратурой Сухума, об этом сообщил корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба во вторник 21 марта.
"По результатам процессуальной проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля кандидата в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба по признакам преступления, предусмотренного частью второй, статьи 164 УК Абхазии (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога — ред.)", — проинформировал Руслан Тыркба.
Прокурор добавил, что в рамках уголовного дела продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших поджог.
"Мы отталкиваемся от заключения пожарной службы, которая склоняется к версии поджога, показаний свидетелей и других наработанных материалов, добытых в ходе доследственных мероприятий. Предположительно, во время поджога был использован бензин", — сказал Тыркба.
Возгорание моторного отсека автомобиля кандидата в депутаты Парламента Батала Айба произошло приблизительно в 21:00 16 марта в Сухуме. Столичная прокуратура рассматривала две версии происшествия – самовозгорание и поджог.
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