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Урок математики в школе

Абхазия на матолимпиаде: высот не достигли, но знания показали

© Fotolia/ Kzenon
В Абхазии
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С 13 по 18 марта в Республике Адыгея проходила Международная олимпиада "Кавказская математическая олимпиада". В соревновании принимали участие 200 учащихся 7-11 классов из 15 регионов Юга России, Абхазии, Армении.

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Рада Ажиба. Участие абхазских школьников в Международной олимпиаде "Кавказская математическая олимпиада" может дать импульс развитию математического движения в Абхазии, это первый шаг, сказала Sputnik главный специалист Министерства образования и науки Сильва Дбар. 

"Мы получили приглашение от Республики Адыгея, в частности от декана факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета Дуада Мамия, поучаствовать в "Кавказской математической олимпиаде". Абхазию представляли: ученица бамборской школы Валерия Айба, Леон Тарба из новоафонской школы, Игорь Кварчия из Гагрского лицея-интерната и Антон Кораблин из гагрской школы", — сказала Сильва Дбар.

По словам специалиста, школьники были в восторге от общения с детьми, увлеченными математикой.

"Не могу сказать, что абхазские школьники достигли каких-то высоких результатов и показали необыкновенные знания. Нужно понимать уровень детей. В олимпиаде участвовали дети, которые учатся в физико-математических школах, а у нас пока нет математических школ, колледжей, институтов. Тем не менее это первый шаг. Абхазия впервые участвовала в такой олимпиаде международного уровня", — подчеркнула Дбар.

Впервые "Кавказская математическая олимпиада" прошла в 2015-2016 учебном году в Образовательном центре "Сириус" в Сочи. 

 

Теги:
Абхазия


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