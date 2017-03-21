Абхазия на матолимпиаде: высот не достигли, но знания показали

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Рада Ажиба. Участие абхазских школьников в Международной олимпиаде "Кавказская математическая олимпиада" может дать импульс развитию математического движения в Абхазии, это первый шаг, сказала Sputnik главный специалист Министерства образования и науки Сильва Дбар.

"Мы получили приглашение от Республики Адыгея, в частности от декана факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета Дуада Мамия, поучаствовать в "Кавказской математической олимпиаде". Абхазию представляли: ученица бамборской школы Валерия Айба, Леон Тарба из новоафонской школы, Игорь Кварчия из Гагрского лицея-интерната и Антон Кораблин из гагрской школы", — сказала Сильва Дбар.

По словам специалиста, школьники были в восторге от общения с детьми, увлеченными математикой.

"Не могу сказать, что абхазские школьники достигли каких-то высоких результатов и показали необыкновенные знания. Нужно понимать уровень детей. В олимпиаде участвовали дети, которые учатся в физико-математических школах, а у нас пока нет математических школ, колледжей, институтов. Тем не менее это первый шаг. Абхазия впервые участвовала в такой олимпиаде международного уровня", — подчеркнула Дбар.

Впервые "Кавказская математическая олимпиада" прошла в 2015-2016 учебном году в Образовательном центре "Сириус" в Сочи.