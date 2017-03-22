"Стыдливая" болезнь: туберкулез в нюансах

Sputnik, Амра Амичба.

Национальная противотуберкулезная программа при Минздраве создана в 2012 году, до этого медикаментозную помощь больным оказывала международная организация "Врачи без границ".

В рамках программы при каждой районной больнице открыты амбулаторные пункты. По словам Щазины Хурхумал, ввиду многочисленности населения Сухумского района, в Сухуме открыты два амбулаторных пункта: "Сухум 1" — напротив Республиканской больницы, "Сухум 2" — рядом со Скорой помощью.

"В каждом пункте есть врач-фтизиатр и медсестра. Для интенсивной фазы лечения пациенты направляются в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Гулрыпше. Там больные получают противотуберкулезные препараты, а также препараты от их побочных эффектов", — сказала доктор.

По Национальной противотуберкулезной программе все больные туберкулезом получают противотуберкулезные препараты совершенно бесплатно.

По словам Щазины Хурхумал, заболеваемость туберкулезом за последние пять лет в республике не растет, держится почти на одном уровне. Врач объяснила, что распространенность заболевания туберкулезом рассчитывается на 100 тысяч населения. Так вот, в 2011 году выявлено 136 случаев, в 2012 – 134, в 2013 – 116, в 2014 – 140, в 2015 – 136. За прошлый год зарегистрировано 136 новых заболевших туберкулезом. 6 человек умерло от туберкулеза в 2016 году.

"Последние два года ситуация такая, что пациенты выявляются, но стали выезжать на лечение за пределы республики. Так как у нас туберкулез считается постыдным заболеванием, не хотят, чтобы в обществе знакомые и друзья знали, поэтому в основном стараются выезжать", — заметила Хурхумал.

Еще одним фактором того, что пациенты выезжают, врач назвала отсутствие учреждения для стационарного лечения.

"Противотуберкулезный диспансер в Гулрыпше на сегодняшний день находится на стадии завершения ремонта. Сейчас в нем работают только восемь палат. В ближайшее время ждем запуска всего диспансера, руководство занимается этим. Будут условия, чтобы пациенты не выезжали, обследовались и лечились здесь на месте", — заверила Щазина Хурхумал.

Щазина Хурхумал отметила важность своевременного обращения к врачу, а также важность прохождения всего курса лечения.

"Самая опасная форма — лекарственно-устойчивый туберкулез. К сожалению, заболевших именно ею больше не только у нас в стране, но и за пределами, скажем, по всему Северо-Кавказскому региону России. Здесь нужно учитывать еще другой момент, что такая форма характерна для ВИЧ-инфицированных. Если растет число заболевших ВИЧ, растет и количество заболевших туберкулезом", — сказала Щазина Хурхумал.

Распространены устойчивые к медпрепаратам формы, когда не помогают антибиотики и противотуберкулезные средства.

"Первая причина, из-за чего вырабатывается устойчивость к препаратам противотуберкулезным, это если пациент начал лечение, а потом забросил. Когда пациент почувствует облегчение, он забрасывает лечение, тогда как туберкулез надо лечить продолжительное время. А если начал лечить и бросил, у человека мутирует палочка Коха, формируется устойчивость к противотуберкулезным препаратам, — заметила доктор. — Вторая причина — неконтролируемое лечение, то есть не производится должный контроль за своевременным принятием лекарств, не отслеживается, есть или нет побочный эффект от лекарств или пациент отказался от лечения".

Врач подчеркнула, что если человек болеет, он заразный и должен быть изолирован от общества, не имеет права находиться среди людей, например, в общественном транспорте.

"У нас нет закона о принудительном лечении, а надо бы. Медицинское учреждение не вправе удерживать больного на стационаре без его желания или насильно давать ему препараты. Считаю, что необходимо и у нас принять закон о принудительном лечении, который есть в других странах", — заявила Щазина Хурхумал.

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При этом доктор настоятельно призывает не превращать в изгоя того, кто заболел.

"Если кто-то из родственников или знакомых заболел, отказываться от них не стоит. Нужно им помогать, создать условия, чтобы пациенты лечились. Человек должен вовремя обратиться за медицинской помощью, вовремя обследоваться и проходить рентгенографию. При таких симптомах как кашель, температура, похудение, температура больше двух недель, недомогание, слабость, следует обратиться за медицинской помощью, — настаивает Хурхумал. — Важно, чтобы пациент прошел полноценный курс лечения. Помимо препаратов, которые мы им бесплатно предоставляем, пациенты нуждаются в социальной и психологической поддержке. Вовремя начатое лечение – это залог выздоровления".

По словам директора Национальной противотуберкулезной программы, за последние два года удалось каждую районную ЦРБ оснастить рентгеновским оборудованием, и теперь можно пройти обследование во всех районах. Золотой стандарт для диагностики туберкулеза – исследование мокроты и рентген легких.

Щазина Хурхумал заметила, что для улучшения работы Национальной противотуберкулезной программы необходимо как можно скорее открыть Республиканский противотуберкулезный диспансер в Гулрыпше.