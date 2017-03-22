Собственных роботов повезут в Москву абхазские лицеисты

СУХУМ, 22 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Три собственные разработки в робототехнике и наглядное доказательство теоремы Пифагора представят ученики Гагрского лицея-интерната на VI Научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik Альберт Туктаров, куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната в Гагре.

"В этой конференции мы участвуем уже третий раз. Едем с тремя проектами по робототехнике и одним проектом по математике, в котором наши ученики наглядно докажут теорему Пифагора с помощью специального аппарата", — поделился Туктаров.

Руководитель кружка робототехники Александр Танакбаев рассказал, что корпус этих роботов сделан из деталей детских игрушек "Лего", но начинка не игрушечная: двигатели, датчики, модули дистанционного управления.

"Один из роботов может обучать детей с ДЦП буквам и цифрам, способен играть в мяч с ними, с разной скоростью произносит скороговорки. Второй проект – это робот, который будет присматривать за домашними животными", — рассказал Танакбаев.

© Фото: предоставлено Александром Танакбаевым Роботы, сконструированные учениками гагрского лицея-интерната

По его словам, у робота второго типа есть функция автоматического выполнения задач. Он способен покормить питомца в определенное время, выдвигая из своего корпуса отсек для корма, или поиграть с животным.

Робот "нянька" оснащен видеокамерой, к которой можно удаленно подключиться и посмотреть, что происходит в доме.

"Третий наш робот предназначен для очистки воздуха. Он едет по загрызенным местам и фильтрует воздух. Размером все они от 25 до 35 сантиметров", — уточнил Александр Танакбаев.

В рамках VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" проводится кинофестиваль, на котором ученики из Абхазии покажут подготовленный ими фильм о традиционных национальных жилищах народов мира.