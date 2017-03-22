Уникальный древний артефакт нашли при строительстве Крымского моста

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины был найден в ходе подводных раскопок скопления древней керамики в районе строительства Крымского моста, сообщает информцентр "Крымский мост" в среду 22 марта.

"По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины", — рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Археолог полагает, что терракотовая голова мужчины, вероятно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи, изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Массовое производство терракотовых изделий методом оттиска в матрице широко распространилось уже в VI веке до нашей эры.

Обычно так изготавливали статуэтки высотой не более 40 сантиметров с толщиной стенки до одного сантиметра. Это позволяло провести качественный обжиг таких изделий. Однако найденный археологами фрагмент терракоты принадлежит гораздо более массивному изделию.

© Фото: "Крымский мост" Голова древней скульптуры: уникальная археологическая находка на строительстве Крымского моста

Систематическое археологическое изучение "керамического поля" у мыса Ак-Бурун началось еще на этапе проектирования Крымского моста, и за два года были выполнены крупномасштабные спасательные подводные раскопки на заданных участках дна.

На поверхность поднято более 60 тысяч находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до н. э. — III веке нашей эры.

На керамическом скоплении под руководством археологов работают две водолазные станции. Раскопки донных отложений проводятся вручную, чтобы снизить риск повреждения хрупких археологических находок.

Только после того как археологи завершают работу на очередном участке, он передается строителям для производства строительно-монтажных работ. Подводный отряд Института археологии РАН планирует завершить спасательную операцию у мыса Ак-Бурун к лету. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.