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Строящийся мост в Ткуарчале

Мост, детсад и рынок: Хаджимба совершил рабочую поездку в Ткуарчал

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба в рамках рабочего визита в Ткуарчал посетил строящиеся объекты.

СУХУМ, 22 — Sputnik, Роберт Джопуа. Строящийся мост, сельскохозяйственный рынок, детсад и водозаборное сооружение осмотрел в среду 22 марта в ходе рабочей поездки в Ткуарчал президент Абхазии Рауль Хаджимба, об этом корреспондент Sputnik сообщил с места событий. 

Директор госпредприятия "Абхазберегозащита" Игорь Казанба рассказал президенту, что разрушившийся мост, соединяющий прибрежную часть города с центром, будет восстановлен в течение месяца.

"Это район Хлебозавода. Мост старый, 50-х годов. Работы ведутся третий день. Восстанавливаем в аварийном режиме. К 1 мая планируем завершить работы", — сказал Казанба. 

Следующим объектом посещения президента стал детский сад "Амра", в котором завершаются ремонтно-восстановительные работы. Директор государственной строительной фирмы "Ткуарчалстрой" Леонтий Аршба объяснил главе государства, что из-за прекращения финансирования в апреле 2015 года ремонт был прекращен, некоторые работы были не завершены.

Детский сад
© Sputnik. Роберт Джопуа
Детский сад

"Нужно устранить сырость, ликвидировать подтеки в некоторых местах, запустить отопление, установить вентиляцию, облагородить территорию детского сада", — отметил Аршба. 

Хаджимба поручил руководству района приобрести необходимую для детского сада мебель. 

Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия подчеркнула, что будет сделано все  необходимое для того, чтобы к новому учебному году детсад принял детей.

Строящийся мост в Ткуарчале
© Sputnik. Роберт Джопуа
Строящийся мост в Ткуарчале

"В городе много детей, и всего один детский сад, мест не хватает. Поэтому к сентябрю мы обязательно откроем второй", — сказала Чачхалия.

Посетив сельскохозяйственный рынок Ткуарчала, глава государства подчеркнул, что объект необходимо привести в порядок в самое ближайшее время. Администрация рынка в свою очередь отметила, что уже есть проект нового рынка.

Очередным местом посещения стал проспект Владислава Ардзинба. По словам Аиды Чачхалия, на ремонт улицы было потрачено около 15 миллионов рублей из средств, выделяемых в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

"На асфальтирование проспекта ушло 7,5 миллионов рублей, почти столько же на обустройство тротуаров. Саженцы приобретены за счет средств местного бюджета — это кипарисы, завезли их из Италии. Это обошлось в 1,3 миллиона рублей", — сказала Чачхалия.

Рынок в Ткуарчале
© Sputnik. Роберт Джопуа
Рынок в Ткуарчале

Последним объектом, который президент Абхазии посетил в ходе рабочего визита в Ткуарчал, стало водозаборное сооружение, обеспечивающее водой город и близлежащие села.

Директор ГСФ "Ткуарчалстрой" Леонтий Аршба рассказал президенту, что на ремонт выделено 16,6 миллиона рублей. К сегодняшнему дню, по его словам, выполнены работы на 6 миллионов. Сдача объекта планируется к середине лета. За это время необходимо установить удерживающие сетки, задвижки, подготовить к работе резервуары, а также огородить территорию и осветить дорогу. 



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