Налоговая реформа: отменить неэффективные платежи

О том, что изменится в стране, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как рассказал министр экономики, необходимость реформы возникла из-за несовершенства действующей системы, которая не отвечает интересам государства и интересам бизнеса. "Налоговая нагрузка", отношение налоговых доходов в бюджете к внутреннему валовому продукту, в Абхазии составляет всего чуть больше 11%. В России и Грузии этот налог равен 28%.

© Sputnik. Бегунов Владимир Министр экономики: снизить налоги и ужесточить наказание

Во многих европейских странах достигает тридцати, а то и сорока процентов. Сейчас на уровне Абхазии по этому показателю находятся Гватемала, Камерун и Пакистан. Это не говорит о том, что необходимо поднимать налоговые ставки, напротив, считает Адгур Ардзинба, необходимо максимальное снижение теневой экономики за счет качественного сочетания стимулирующих мер, с мерами ужесточения по отношению к неплательщикам.

"Налоговая реформа входит в пятерку наиболее важных блоков по развитию экономики Абхазии до 2025 года", — сказал Ардзинба.

По словам министра, сейчас в Абхазии более двадцати налоговых и неналоговых платежей. В развитых странах их не больше шести. Министерство экономики Абхазии в проекте налоговой реформы предлагает уменьшить количество платежей, отменить неэффективные сборы и перейти на декларирование в электронном виде. Последнее должно привести к тому, чтобы предприниматель и сотрудники налоговой инспекции практически не сталкивались. Это уменьшит бюрократию и коррупцию.

Полностью налоговая реформа займет от двух до четырех лет. Сейчас разрабатывается только концепция этих изменений.

"Нельзя путать реформу с реорганизацией законодательства, — говорит Адгур Ардзинба. – Мы не собираемся вносить поправки в те или иные законодательные акты, это будет полномасштабное изменение всей конструкции налоговой системы".

Один из шагов – отмена неэффективных платежей и сборов.

"В Абхазии существует шесть внебюджетных фондов, — говорит Ардзинба. – Давно назрела необходимость объединить их все в один социальный налог и передать его администрирование Министерству по налогам и сборам".

В качестве примера одного из неэффективных платежей министр привел курортный сбор, который за 2016 год принес по всей республике всего 3,6 миллиона рублей. Затраты на его администрирование больше этой суммы.

"80% бюджета Абхазии формируют всего четыре источника: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц и таможенные платежи", — рассказал Адгур Ардзинба.

По словам министра, налоговая реформа состоит из нескольких пунктов: упрощение процедур, сокращение и ликвидация неэффективных платежей, переход к электронному декларированию, снижение налоговых ставок по некоторым направлениям и усиление администрирования и контроля. Либерализация налогового законодательства и ужесточение наказания за неуплату налогов должны повысить доходную статью бюджета.

"Нужно найти баланс между интересами государства и предпринимателей, — объяснил Ардзинба. — Налоговые выплаты не должны быть сильно обременительны, чтобы бизнес мог расширяться".

Как рассказал министр, в ведомстве делают ставку как на выход из тени нелегального бизнеса, так и на увеличение инвестиционной активности, за счет реформы законодательства.

В Грузии, к примеру, после проведения подобной реформы и сокращения двадцати одного платежа до семи доля налогов в ВВП выросла с 14% до 28,5%.

Получилось в Грузии, получится и в Абхазии, считают разработчики. Реформа, по их мнению, должна стимулировать развитие экономики страны, привлечение инвестиций, деловой активности и расширение налогооблагаемой базы.