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Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета

Налоговая реформа: отменить неэффективные платежи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Кабинет Министров Абхазии готовит налоговую реформу, которая должна привлечь инвестиции в республику и кардинально увеличить доходную часть бюджета.

О том, что изменится в стране, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как рассказал министр экономики, необходимость реформы возникла из-за несовершенства действующей системы, которая не отвечает интересам государства и интересам бизнеса. "Налоговая нагрузка", отношение налоговых доходов в бюджете к внутреннему валовому продукту, в Абхазии составляет всего чуть больше 11%. В России и Грузии этот налог равен 28%.

Пресс-конференция минэкономики в АРСМИРА
© Sputnik. Бегунов Владимир
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Во многих европейских странах достигает тридцати, а то и сорока процентов. Сейчас на уровне Абхазии по этому показателю находятся Гватемала, Камерун и Пакистан. Это не говорит о том, что необходимо поднимать налоговые ставки, напротив, считает Адгур Ардзинба, необходимо максимальное снижение теневой экономики за счет качественного сочетания стимулирующих мер, с мерами ужесточения по отношению к неплательщикам.

"Налоговая реформа входит в пятерку наиболее важных блоков по развитию экономики Абхазии до 2025 года", — сказал Ардзинба.

По словам министра, сейчас в Абхазии более двадцати налоговых и неналоговых платежей. В развитых странах их не больше шести. Министерство экономики Абхазии в проекте налоговой реформы предлагает уменьшить количество платежей, отменить неэффективные сборы и перейти на декларирование в электронном виде. Последнее должно привести к тому, чтобы предприниматель и сотрудники налоговой инспекции практически не сталкивались. Это уменьшит бюрократию и коррупцию.

Полностью налоговая реформа займет от двух до четырех лет. Сейчас разрабатывается только концепция этих изменений.

"Нельзя путать реформу с реорганизацией законодательства, — говорит Адгур Ардзинба. – Мы не собираемся вносить поправки в те или иные законодательные акты, это будет полномасштабное изменение всей конструкции налоговой системы".

Один из шагов – отмена неэффективных платежей и сборов.

"В Абхазии существует шесть внебюджетных фондов, — говорит Ардзинба. – Давно назрела необходимость объединить их все в один социальный налог и передать его администрирование Министерству по налогам и сборам". 

В качестве примера одного из неэффективных платежей министр привел курортный сбор, который за 2016 год принес по всей республике всего 3,6 миллиона рублей. Затраты на его администрирование больше этой суммы. 

Бизнесмен за работой
© flickr.com/ Wonderlane
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"80% бюджета Абхазии формируют всего четыре источника: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц и таможенные платежи", — рассказал Адгур Ардзинба. 

По словам министра, налоговая реформа состоит из нескольких пунктов: упрощение процедур, сокращение и ликвидация неэффективных платежей, переход к электронному декларированию, снижение налоговых ставок по некоторым направлениям и усиление администрирования и контроля. Либерализация налогового законодательства и ужесточение наказания за неуплату налогов должны повысить доходную статью бюджета.

"Нужно найти баланс между интересами государства и предпринимателей, — объяснил Ардзинба. — Налоговые выплаты не должны быть сильно обременительны, чтобы бизнес мог расширяться".

Как рассказал министр, в ведомстве делают ставку как на выход из тени нелегального бизнеса, так и на увеличение инвестиционной активности, за счет реформы законодательства. 

В Грузии, к примеру, после проведения подобной реформы и сокращения двадцати одного платежа до семи доля налогов в ВВП выросла с 14% до 28,5%. 

Получилось в Грузии, получится и в Абхазии, считают разработчики. Реформа, по их мнению, должна стимулировать развитие экономики страны, привлечение инвестиций, деловой активности и расширение налогооблагаемой базы. 

Налоги
© Sputnik. Леон Гуния
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