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Договор о выдаче осужденных между РФ и Абхазией вступил в силу

© Fotolia/ Sakhorn38
В Абхазии
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Вступил в силу договор между РФ и Абхазией о передаче осужденных для отбывания наказания на родине.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik.  Договор между Россией и Абхазией о передаче осужденных для отбывания наказания на родине вступил в силу, передает РИА Новости.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был ратифицирован в феврале 2017 года и вступил в силу 23 марта. Документ должен способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, облегчить социальную реабилитацию осужденных, которые смогут отбывать наказание на родине.

Для этого осужденному в одной из стран или его представителю необходимо будет попросить о передаче либо государство вынесения, либо исполнения приговора. В передаче могут отказать, если осужденный не выполнил финансовые обязательства, назначенные судом и государство вынесения приговора не получило достаточных гарантий исполнения этих обязательств, если в государстве исполнения приговора истек срок давности и осужденный не подлежит там наказанию или имеются другие предусмотренные законодательством сторон основания, препятствующие передаче.

"Расходы, связанные с передачей осужденного, несет государство исполнения приговора, за исключением расходов, понесенных на территории государства вынесения приговора", — следует из документа.



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