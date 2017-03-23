ЦИК о возможном отказе кандидата: из бюллетеней его не исключат

СУХУМ, 23 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Кандидат, отказавшийся по любой причине участвовать во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии, не будет исключен из бюллетеня, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 23 марта.

"Выборы пройдут так же, как и проходили раньше. Даже, если кандидат откажется участвовать в них и подаст заявление о выходе, его имя не будет удалено из бюллетеней. В случае, если этот кандидат победит, у него будет конституционное право сложить свои полномочия и мы назначим повторные выборы", — объяснил Гогия.

Председатель ЦИК добавил, что повторные выборы пройдут в соответствии с законом о выборах в Народное собрание – Парламент Абхазии через два месяца после второго тура.

Тамаз Гогия рассказал, что в абхазской избирательной практике были провокации в отношении некоторых кандидатов.

"Такого рода отчасти незаконные и провокационные действия уже пытались применить в отношении кандидатов. Возможно, это было в виде уговоров или подкупов, но всем было ясно сказано, что исключать никого из бюллетеней не будем", — сказал Гогия.

Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта.