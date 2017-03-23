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Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

ЦИК о возможном отказе кандидата: из бюллетеней его не исключат

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (131)
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Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 гудаутского района назначены новые выборы на 14 мая.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Кандидат, отказавшийся по любой причине участвовать во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии, не будет исключен из бюллетеня, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 23 марта.

"Выборы пройдут так же, как и проходили раньше. Даже, если кандидат откажется участвовать в них и подаст заявление о выходе, его имя не будет удалено из бюллетеней. В случае, если этот кандидат победит, у него будет конституционное право сложить свои полномочия и мы назначим повторные выборы", — объяснил Гогия.

Председатель ЦИК добавил, что повторные выборы пройдут в соответствии с законом о выборах в Народное собрание – Парламент Абхазии через два месяца после второго тура. 

Тамаз Гогия рассказал, что в абхазской избирательной практике были провокации в отношении некоторых кандидатов.

"Такого рода отчасти незаконные и провокационные действия уже пытались применить в отношении кандидатов. Возможно, это было в виде уговоров или подкупов, но всем было ясно сказано, что исключать никого из бюллетеней не будем", — сказал Гогия. 

Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (131)
Теги:
Абхазия


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