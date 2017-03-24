Прокуратура Сухума проверила "группы смерти": смертельных случаев нет

Sputnik, Владимир Бегунов.

Прокуратура Сухума провела проверку и выяснила, что случаев смерти, связанных с суицидальными группами в соцсетях, за последние 3-4 месяца не выявлено, рассказала на совещании помощник прокурора Сухума по делам несовершеннолетних Амина Базба.

"Но не значит, что этот вопрос нужно оставлять без внимания, — сказала Базба. — Мы организовали это совещание, чтобы психологи выявляли в школах сложных детей, склонных к суицидным наклонностям. Говорить с ребенком о группах смерти не стоит, это может вызвать повышенный интерес к ним. Нам проще решать эти вопросы с родительским комитетом и воспитателями и педагогами".

По словам начальника Управления образования Сухума Людмилы Адлейба, существует письмо за подписью министра образования Абхазии об ограничении доступа детей в школах к информации в интернете, которая не соответствует задачам образования.

Участники совещания обсуждали вопрос, возможно ли запретить в школах республики для учеников использование телефонов с интернетом.

Людмила Адлейба объяснила, что такой запрет может носить лишь рекомендательный характер для родителей.

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"Наши дети ограничены в общении, особенно дома, родители должны знать, чем они занимаются, — сказала Адлейба. – Если ребенок у себя в комнате по несколько часов сидит в интернете, нужно просматривать его страничку. Существует множество заданий, которые координаторы этих групп дают детям. Они (дети — ред.), к примеру, рисуют на руках, это можно увидеть. Следить, изменился ли характер у ребенка, с кем он общается".

По словам начальника Управления образования столицы, сейчас многие родители не общаются с детьми, не знают об их интересах.

"Купили ребенку телефон, и все, родители спокойны, занимаются своими делами, — сказала Адлейба. – У родителей свои группы общения в интернете, у детей – свои".

Психолог десятой школы Сухума Астанда Квадзба рассказала, что работа психологов в школах состоит в том, чтобы переключить внимание детей.

"Мы проводим дискуссии, пытаемся привить детям интерес к музыке, творчеству, чтобы они меньше сидели в интернете", — пояснила Квадзба.

Людмила Адлейба рекомендовала педагогам проводить в школах родительские собрания, посвященные этой теме, и убеждать родителей уделять больше внимания своим детям.

20 мая 2016 года Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу приняло решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "подстрекательство к доведению до самоубийства".

15 ноября 2016 года один из обвиняемых по делу, администратор ряда "групп смерти" Филипп Будейкин был задержан. Ему и ряду его сообщников вменяется доведение до самоубийства как минимум 15 подростков.

Накануне своего ареста Будейкин дал интервью, где заявил, что страдает биполярным расстройством, но судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

После ареста Будейкина и объявления в розыск еще нескольких модераторов "групп смерти", сами группы приобрели большую популярность. Их удаляют, но они появляются вновь с измененными названиями.