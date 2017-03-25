Цитадель абазгов

Анакопийская гора – безусловно, одно из красивейших мест в Абхазии в любое время года: и когда зелень деревьев закрывает от взора цитадель и башни, и когда растения сбрасывают листву.

Стены цитадели шириной не меньше метра. Их складывали из массивных, хорошо отесанных камней, подгоняя вплотную друг к другу. Археологи считают, что примерное время постройки этой цитадели IV-V века нашей эры. Самой важной частью Анакопийской цитадели считают шестнадцатиметровую Римскую башню, когда-то она была четырехэтажной. Римская башня входила в оборонительную систему и была хорошим наблюдательным пунктом. Да и сейчас вид с башни на морские просторы открывается просто замечательный.

Древние крепостные стены, башни, цитадель — безмолвные свидетели жизнь древнего племени абазгов. В древнегреческой летописи VIII века Анакопия упоминается как "главная крепость Абхазии".

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопийская крепость.

Одним из самых масштабных исторических событий того времени стала битва абазгов с многочисленным арабским войском, которым командовал полководец Мурван Кру, его еще называют Мурван Глухой. Прозвали его так не напрасно – говорят, пройдя огнем и мечом по Армении и Восточной Грузии, он был безжалостен и глух ко всем мольбам о пощаде.

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопия: о чем помнят камни

Со своим сильным войском Мурван Кру прорвал в районе Келасура линию оборонительных укреплений, взял Цхум и подошел к Анакопии. Именно она и была главной целью предводителя арабов. Сорокатысячному арабскому войску противостояли всего лишь две-три тысячи защитников Анакопиийской крепости, но численное превосходство не помогло арабам. Не завладев крепостью штурмом, они попытались взять ее измором. Шесть месяцев абазги сидели в осажденной Анакопии, но ни голод, ни атаки врагов их не сломили, зато войско арабов, сидевшее у стен, вдруг стало страдать от внезапно вспыхнувшей чумы. Воспользовавшись этой ситуацией, абазги напали на ослабленных болезнью арабов и выгнали их за пределы Абхазии. Историками установлено, что в боях с абазгами погибло три тысячи арабов, остальные 35 тысяч унесла чума.

Чуть позже именно в этих местах абхазский владетель Леон II, освободившись от вассального подчинения Византии, стал царем объединенных абхазских племен. Это время вошло в историографию как этап становления первой государственности у абхазов под управлением династии абхазских царей Леонидов.

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопийская крепость.

Если идти вверх по серпантину Анакопийской горы, на самой вершине можно обнаружить древний храм. По мнению ученых, он сооружен не позднее VIII века нашей эры.

Одноапсидная базилика построена из известняка и морского гравия. Эта церковь, по преданию, была местом хранения иконы Иверской богоматери, потому и прижилось надолго название горы — Иверская.

© Sputnik. Томас Тхайцук Путешествие к центру древней Анакопии 18

Историк Вианор Пачулия пишет о том, что в средние века Анакопийский храм стал религиозным центром Абхазского царства. "В алтарной его части сохранилось несколько архитектурных деталей с изображением рыбы, символом древнего христианства, льва и креста", — отмечает Пачулия.

Время и люди приложили немало усилий к разрушению храма. Так, значительной переделке храм подвергли монахи Новоафонского монастыря. С появлением в окрестностях монастыря многочисленные паломники, приезжавшие в Новый Афон, были обязаны нести на себе вверх на гору камень для строительства. Все эти камни использовались для "пристройки и достройки" к храму.

Еще один любопытный объект на горе — осадный бассейн. Он был вырыт рядом с храмом в скале еще в начале первого тысячелетия, и с тех пор вода в нем не высыхала. Кстати, именно присутствие этого колодца в крепости позволило защитникам Анакопии выдержать осаду. В советское время водолазы, опустившись в этот бассейн, установили, что на самом дне есть чаша, куда непрерывно просачивается вода родниково-карстового происхождения.

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопийская крепость.

Помимо всего перечисленного, Анакопийская гора богата и другими древними сооружениями, интересными местами, которые, конечно, стоит посетить, насладиться пейзажами, завораживающей красотой закатов и рассветов.

В тексте использованы материалы Вианора Пачулия