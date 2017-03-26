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Голосование на выборах в Парламент

Первые избиратели отдали свои голоса в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)
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Второй тур выборов в Народное собрание-Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Первые избиратели депутатов в Народное собрание Абхазии проголосовали на первом участке седьмого округа в Сухуме в воскресенье 26 марта. 

Голосование на избирательном участке
© Sputnik. Бадри Есиава
Второй тур: участки для голосования открылись в Абхазии

По словам председателя избирательной комиссии этого участка Дианы Гулия, в день первого тура голосования с первых минут открытия участка наблюдалась более высокая активность голосующих 

"За 15 минут после открытия проголосовало пять человек, а в день первого тура выборов были очереди", — рассказала Диана Гулия. 

Она добавила, что на первом участке седьмого округа зарегистрировано 1859 избирателей, из них 27 людей, находящихся на стационарном лечении, к которым члены избирательной комиссии будут выезжать с выносными урнами. 

Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)

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