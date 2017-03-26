Первые избиратели отдали свои голоса в Сухуме

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Первые избиратели депутатов в Народное собрание Абхазии проголосовали на первом участке седьмого округа в Сухуме в воскресенье 26 марта.

© Sputnik. Бадри Есиава Второй тур: участки для голосования открылись в Абхазии

По словам председателя избирательной комиссии этого участка Дианы Гулия, в день первого тура голосования с первых минут открытия участка наблюдалась более высокая активность голосующих

"За 15 минут после открытия проголосовало пять человек, а в день первого тура выборов были очереди", — рассказала Диана Гулия.

Она добавила, что на первом участке седьмого округа зарегистрировано 1859 избирателей, из них 27 людей, находящихся на стационарном лечении, к которым члены избирательной комиссии будут выезжать с выносными урнами.