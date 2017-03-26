Семьями приходят голосовать в селе Баслаху

БАСЛАХУ, 26 мар — Sputnik, Амра Амичба. В селе Баслаху на участке №1 избирательного округа № 27 в Очамчырском районе с момента открытия проголосовало около сотни избирателей, об этом сообщает корреспондент Sputnik c места события.

В селе Баслаху 535 избирателя. Мака Цоцонава замужем в селе Члоу, но прописана в селе Баслаху. Приехала на голосование со своим трехлетним сыном Аинаром Адлейба.

"Когда проходил первый тур второй младший ребенок болел, мы лежали в больнице, и я не смогла проголосовать. Сейчас пришла, потому что считаю, каждый гражданин должен проголосовать", — сказала Мака, в спешке выходя со двора Администрации села, где располагается избирательный участок.

Члены участковой комиссии, и наблюдатели в дружеской атмосфере ждут прихода избирателей. Наблюдатель одного из кандидатов, улыбаясь спросил, а не угостят ли его кофе. Председатель участковой комиссии Гунда Бигвава, на правах хозяйки вызвалась сварить всем кофе. Не отрываясь от дела, рассказала, что избиратели очень активны, как и в первом туре.

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Наблюдатель Гарри Адлейба заметил, что все работают слаженно, представители кандидатов каких-либо нарушений не наблюдают.

75-летняя пенсионерка Людмила Иванченко заметила, что хотя и не надеется на повышение пенсий, всегда ходит на выборы.

"Надеюсь, что внукам как-то поможет, если достойный человек победит и станет депутатом", — призналась она.

В избирательный округ №27 входят пять участков: в селах Баслаху, Маркула (два участка), Джал и Ачгуара.

По словам председателя окружного избиркома Инги Аблотия, всего в списках 2001 избиратель.

"В первом туре явка по округу составляла 72 процента, что несомненно очень высокий показатель, — заметила Аблотия. — И сейчас вы видите, что поток не прекращается".

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 22 избирательных округах 26 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе наибольшее количество голосов.



