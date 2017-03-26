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Голосование в Ткуарчале

Голосование в Ткуарчалском районе: люди активнее, чем в первом туре

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)
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Председатель комиссии избирательного округа № 34 отметила, что избиратели проявляют большую активность в голосовании на выборах депутатов Парламента.

ТКУАРЧАЛ, 26 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. Жители Ткуарчала и района проявляют еще большую активность в голосовании на выборах депутатов Парламента — Народного Собрания Абхазии, чем в первом туре голосования, рассказала корреспонденту Sputnik председатель комиссии избирательного округа № 34 Любовь Аршба.  

"К 10 часам уже проголосовало 386 человек. В первом туре к этому времени проголосовало 262 человека. Зато, как и прежде, выборы проходят спокойно", — отметила Аршба. 

В округе № 34 четыре избирательных участка. Общее число голосующих 2089 человек. 

В избирательном округе № 33, по словам председателя окружной комиссии Агницы Кучуберия, за первые два часа голосования в выборах приняли участие 351 человек.  

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Приятно, что выборы проходят в спокойной обстановке. Надеюсь, что так они и завершатся", — подчеркнула Кучуберия.

В этом округе избирательным правом обладают 4319 человека. 

Наблюдатели от кандидатов в депутаты Народного Собрания в Ткуарчалском районе никаких замечаний к 10 часам утра не зафиксировали. 

В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии 

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре. 

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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)

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Теги:
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