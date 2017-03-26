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Парламентские выборы в Абхазии

Явка в Галском районе на выборах в Парламент Абхазии превысила 50%

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (13)
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В Абхазии 26 марта проходит второй тур выборов депутатов в Парламент - Народное Собрание Республики Абхазия.

ГАЛ, 26 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. Количество проголосовавших в Галском избирательном округе № 35 на выборах в Парламент Абхазии превысило 50 % от общего числа избирателей, об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель окружной комиссии Астамур Асландзия. 

Голосование на избирательном участке
© Sputnik. Бадри Есиава
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"К 12 часам дня на обоих участках округа проголосовало 322 человека, что уже превышает 50 % от общего числа избирателей, имеющих право принять участие в выборах. Общее число голосующих по спискам 637 человек", — сказал Асландзия.

Председатель окружной комиссии также отметил, что никаких проблем на участках не возникает.

В Абхазии 26 марта проходит второй тур выборов депутатов в Парламент — Народное Собрание Республики Абхазия.

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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (13)

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