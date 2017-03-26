Второй тур выборов в Парламент Абхазии по явке превзошел первый

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Явка во втором туре выборов в Парламент Абхазии 26 марта по состоянию на 18.00 превысила показатель первого тура, состоявшегося 12 марта.
В среднем по стране на участки для голосования во втором туре пришло 53,05% от общего числа избирателей. В первом туре только к закрытию участков была достигнута отметка в 53,1%.
На первом месте по явке Галский район, явка там составила 63,6%.
На втором месте Очамчырский район — 60,7%
Третье место у Гудаутского района — 58,8%.
В Сухумском районе на избирательные участки явилось 54,7% избирателей.
В Гульрыпшском районе к избирательным урнам пришли 50,6% избирателей.
Результат Ткуарчалского района – 50,4%.
В столице Абхазии проголосовало 46,7% избирателей.
В Гагрском районе на участки для голосования явились 39,3% избирателей.
Избиратель села Аракич Кындыгского округа Григорий Саакян заявил, что прийти и проголосовать на выборах — его гражданский долг.
"Это право, которое предоставило мне законодательство молодого, демократического абхазского государства, — сказал Саакян. — Я хочу, чтобы Абхазия развивалась, шла вперед, чтобы создавались новые рабочие места, преступности меньше стало. И все это будет возможным, когда мы изберем правильных, достойных депутатов".
Сторонник одного из кандидатов Хаджарат Шамба отметил, что неважно, кто победит, если выборы будут честными.
"Главное, чтобы было взаимопонимание между оппонентами, мы все живем и будем продолжать жить здесь, сказал Шамба. — Выборы пройдут, а взаимоотношения людей остаются, важно их не испортить при любом раскладе".
Учительница аракичской школы Жанна Кансузян призналась, что никого из кандидатов не знает, но при выборе советовалась с мужем и близкими друзьями.
Во втором туре в бюллетенях остались фамилии только двух кандидатов. Результаты определятся простым большинством голосов. Участки закроются в 20:00 в воскресенье 26 марта.
В первом туре жители Абхазии выбрали только двенадцать депутатов. В округе № 17 ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, там 14 мая состоятся перевыборы.