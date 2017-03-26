Второй тур выборов в Парламент Абхазии по явке превзошел первый

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Явка во втором туре выборов в Парламент Абхазии 26 марта по состоянию на 18.00 превысила показатель первого тура, состоявшегося 12 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Избирком идет в гости: как голосовали дома на выборах в Парламент Абхазии

В среднем по стране на участки для голосования во втором туре пришло 53,05% от общего числа избирателей. В первом туре только к закрытию участков была достигнута отметка в 53,1%.

На первом месте по явке Галский район, явка там составила 63,6%.

На втором месте Очамчырский район — 60,7%

Третье место у Гудаутского района — 58,8%.

В Сухумском районе на избирательные участки явилось 54,7% избирателей.

В Гульрыпшском районе к избирательным урнам пришли 50,6% избирателей.

Результат Ткуарчалского района – 50,4%.

В столице Абхазии проголосовало 46,7% избирателей.

В Гагрском районе на участки для голосования явились 39,3% избирателей.

Избиратель села Аракич Кындыгского округа Григорий Саакян заявил, что прийти и проголосовать на выборах — его гражданский долг.

"Это право, которое предоставило мне законодательство молодого, демократического абхазского государства, — сказал Саакян. — Я хочу, чтобы Абхазия развивалась, шла вперед, чтобы создавались новые рабочие места, преступности меньше стало. И все это будет возможным, когда мы изберем правильных, достойных депутатов".

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии отдал голос и рассказал, что ждет от нового Парламента

Сторонник одного из кандидатов Хаджарат Шамба отметил, что неважно, кто победит, если выборы будут честными.

"Главное, чтобы было взаимопонимание между оппонентами, мы все живем и будем продолжать жить здесь, сказал Шамба. — Выборы пройдут, а взаимоотношения людей остаются, важно их не испортить при любом раскладе".

Учительница аракичской школы Жанна Кансузян призналась, что никого из кандидатов не знает, но при выборе советовалась с мужем и близкими друзьями.

Во втором туре в бюллетенях остались фамилии только двух кандидатов. Результаты определятся простым большинством голосов. Участки закроются в 20:00 в воскресенье 26 марта.

В первом туре жители Абхазии выбрали только двенадцать депутатов. В округе № 17 ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, там 14 мая состоятся перевыборы.