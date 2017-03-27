В театр, как замуж

Sputnik, Рада Ажиба

"Театр не любит крики, топанье, свисты, разговоры. Во время спектакля не должно быть шумно, это мешает как актерам, так и зрителям. В советское время выходить на сцену, когда зрители ждали с замиранием сердца артистов, было одно удовольствие. Сейчас зритель немного другой, и поведение тоже", — рассказывает Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сукины дети – это не про нас

Для того чтобы насладиться зрелищем на сцене, зрителю следует непременно следовать этикету и строго соблюдать все правила поведения в театре. Восприятию спектакля способствует тишина в зале, только тогда можно наслаждаться музыкой и игрой актеров, считает Агумаа.

"В театре принято выражать эмоции негромким хлопаньем. Высшей степенью восхищения считается восклицания "Браво!". Проявлять восхищение в театре принято только в определенные моменты», — добавила она.

Телефонные звонки во время театрального действия актриса Абхазского драмтеатра Изольда Арухаа назвала лучшим способом испортить спектакль.

"Говорить по телефону — излюбленное дело многих наших зрителей. Ведь нетрудно отключить на час свой телефон? Думаю, нетрудно. И еще многие начинают обсуждать постановку во время спектакля, высказывают свое мнение по поводу игры актеров. Все это слышит сам актер, вместо того, чтобы войти в роль, он начинает думать над словами зрителя. Ведь, как известно, актер работает ради зрителя. Не стоит так нас отвлекать", — говорит артистка.

Житель столицы Алик Авидзба, услышав беседу с актрисой Арухаа, рассказал анекдот по поводу.

"Двое зрителей разговаривают во время спектакля. Впереди сидящий мужчина оборачивается и говорит: "Господа, я ничего не слышу», на что получает ответ: "А, почему вы должны слышать то, о чем мы говорим?". Вот так бывает часто у нас", — смеется Алик.

При этом Авидзба добавил, что абхазы в театр ходят с удовольствием. Их радует, что в театрах появляются премьеры.

"Я готовлюсь пойти на ближайшие премьеры. Читал на Sputnik Абхазия, что будет постановка у Мадины Аргун, и в РУСДРАМе спектакль "Пять вечеров", недавно и Молодежный театр обрадовал нас. Так потихоньку и возрождается театр, и к театральному этикету мы привыкнем", — с надеждой сказал он.

По признанию студентки Саиды, она тщательно готовится к походу в театр.

"Я готовлюсь пойти в театр, как будто замуж собираюсь, — смеется она. — В РУСДРАМе только через две недели премьера, а я уже три дня платье выбираю", — призналась Саида.

Мама двух дочерей Мальвина Жиба считает, что важно подготовить ребенка к первому посещению театра и воспитать в нем благодарного зрителя.

"Когда мы с дочерью пошли на первое в ее жизни новогоднее представление в театр, ей было всего два годика. Тогда я и мой муж переживали, выдержит ли непоседа получасовой спектакль, будет ли ей интересно, не закапризничает ли? Все страхи улетучились с первыми нотками мелодии. Дочь, которая обычно и пяти минут не могла просидеть на одном месте, во все глаза удивленно смотрела на сцену", — поделилась эмоциями Мальвина.

Во всем мире 27 марта отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства, который был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. В Абхазии четыре государственных театра: Абхазский драматический, РУСДРАМ, Ткуарчалский и Молодежный.



