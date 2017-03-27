Эксперты о выборах в Парламент Абхазии: политнапряженность спадет

Sputnik, Бадри Есиава.

Второй тур выборов в Парламент республики прошел спокойно и без нарушений, констатировала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.

Аудиоверсию беседы с Нателой Акаба cлушайте здесь>>

"Насколько я могу судить, все прошло спокойно и благожелательно. По крайней мере, на участке, где голосовала я сама. Но после обнародования ЦИКом официальной информации, посмотрим, какая будет реакция", — сказала Акаба.

Секретарь Общественной палаты видит положительную тенденцию к снижению конфронтации в обществе.

"Так как в Парламенте будут представлены различные политические фракции, у которых будет возможность вести цивилизованный диалог на благо Абхазии, что должно снизить конфронтацию в обществе, которая у нас была в прошлые годы. Я вижу в этом положительный фактор", — уверена Акаба.

Она выразила надежду на то, что уровня политической культуры избранных депутатов будет достаточно для ведения диалога.

Наблюдатель Лиана Кварчелия отметила высокую организацию второго тура выборов в Народное Собрание страны.

"Недовольств со стороны наблюдателей от кандидатов в Народное Собрание к нам не поступило ни в одном округе. Основные проблемы были еще во время предвыборной кампании, когда было много разговоров о подкупе избирателей. Нужно серьезно обсудить этот вопрос и продумать меры, которые реально могли бы исключить этот процесс", — считает она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги выборов в Парламент Абхазии: лидеры и аутсайдеры

По ее словам, случаи подкупа избирателей не новы в абхазском обществе, но в период выборов 2017 года такие методы очень явно проявлялись. Корень зла она видит в бездействии самих избирателей и недостаточной работе правоохранительных органов.

Кварчелия добавила, что не разделяет пессимистическое мнение многих о том, что большое число депутатов от оппозиции в Парламенте каким-то образом будет негативно влиять на его работу.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, абхазской власти удалось последовательно реализовать довольно простую по смыслу стратегию — сначала снизить напряженность, а затем вернуть оппозицию в правовое поле, в рамки электоральной борьбы.

© Sputnik. Томас Тхайцук Участки закрыты: второй тур выборов в Парламент Абхазии закончен

"Две недели назад первый тур не принес серьезных проблем. Естественно, ожидания после первого тура для оппозиции были обнадеживающие. Но именно поэтому они и не смогли стать реальностью. В итоге на второй тур энергии и сил оппозиционерам не хватило, они растеряли комфортное преимущество. В итоге, большинство в Парламенте за пропрезидентскими и сочувствующими власти силами", — отметил Алексей Чеснаков.

Ни о каких нарушениях во время второго тура выборов не сообщалась, так прокомментировал прошедшее голосование в Абхазии старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

"Это главный итог на данный момент. Несмотря на то, что Парламент не будет полностью провластным, тем не менее сказать, что он оппозиционный, нельзя", — уверен Силаев.

Парламент Абхазии, по его мнению, всегда будет разнообразным в политическом плане, но в 2017 году партии проявили себя не очень активно, и большинство кандидатов выступали не от них.

"Это говорит о том, что такой способ политической организации пока в Абхазии не очень популярен. Повторюсь, разные точки зрения в Парламенте были представлены и раньше, но тогда не было ясного понимания того, что попытки действовать в обход регулярных политических институтов не пользуются массовой поддержкой", — высказался эксперт.

Политолог считает, что все политические противоречия, которые существуют на сегодняшний день в стране, необходимо перенести на парламентскую площадку.

Снижению напряженности в обществе, считает Силаев, способствовала договоренность между властями и оппозицией в декабре 2016 года, когда это противостояние было переведено в плоскость политической полемики.



