ЦИК назвал победителей, но итоги выборов в одном округе рассмотрит суд

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Жалоба, поступившая от кандидата в депутаты Парламента Кана Кварчия, баллотировавшегося в округе №34 (Ткуарчалский второй), решением членов Центральной избирательной комиссии будет направлена на рассмотрение в Верховный Суд, об этом сказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия.
"В связи с тем, что поступили жалобы, заявления, решением ЦИК рекомендовано направить их на рассмотрение в суд. С чем это связано? Дело в том, что по данному округу напряженность была значительной, связано это с тем, что маленький разрыв между кандидатами. Оттуда поступали разные жалобы от стороны набравших меньшее количество голосов. У них, в частности, возникли сомнения в действительности некоторых бюллетеней", — объяснил Гогия.
Суд, по словам главы Центризбиркома, должен вынести решение в течение пяти дней.
"Предварительные итоги ЦИК по округам № 8, № 3 и № 19 могут обжаловать в суде вне зависимости от того, какое мы приняли решение. Мне звонили из прокуратуры и сказали, что там рассматривают жалобы по округу № 8", — сказал он.
Предварительные итоги второго тура голосования по выборам депутатов Парламента, утвержденные решением Центральной избирательной комиссии в понедельник 27 марта:
Округ № 1 Гиви Кварчия,
Округ № 3 Валерий Агрба,
Округ № 4 Батал Айба,
Округ № 5 Лаша Ашуба,
Округ № 6 Рауль Лолуа,
Округ № 7 Алхас Джинджолия,
Округ № 8 Ахра Абухба,
Округ № 9 Беслан Смыр,
Округ № 12 Александр Цишба,
Округ № 13 Левон Дащян,
Округ № 19 Дмитрий Гунба,
Округ № 20 Натали Смыр,
Округ № 21 Алмасхан Ардзинба,
Округ № 23 Валерий Кварчия,
Округ № 26 Илья Гуния,
Округ № 27 Венори Бебия,
Округ № 28 Астамур Логуа,
Округ № 31 Аслан Бжания,
Округ № 32 Инал Тарба,
Округ № 33 Тайфун Ардзинба,
Округ № 35 Каха Пертая.
Окончательное решение по итогам второго тура голосования ЦИК Абхазии должен принять в течение семи дней.