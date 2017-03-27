ЦИК назвал победителей, но итоги выборов в одном округе рассмотрит суд

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Жалоба, поступившая от кандидата в депутаты Парламента Кана Кварчия, баллотировавшегося в округе №34 (Ткуарчалский второй), решением членов Центральной избирательной комиссии будет направлена на рассмотрение в Верховный Суд, об этом сказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги выборов в Парламент Абхазии: лидеры и аутсайдеры

"В связи с тем, что поступили жалобы, заявления, решением ЦИК рекомендовано направить их на рассмотрение в суд. С чем это связано? Дело в том, что по данному округу напряженность была значительной, связано это с тем, что маленький разрыв между кандидатами. Оттуда поступали разные жалобы от стороны набравших меньшее количество голосов. У них, в частности, возникли сомнения в действительности некоторых бюллетеней", — объяснил Гогия.

Суд, по словам главы Центризбиркома, должен вынести решение в течение пяти дней.

"Предварительные итоги ЦИК по округам № 8, № 3 и № 19 могут обжаловать в суде вне зависимости от того, какое мы приняли решение. Мне звонили из прокуратуры и сказали, что там рассматривают жалобы по округу № 8", — сказал он.

Предварительные итоги второго тура голосования по выборам депутатов Парламента, утвержденные решением Центральной избирательной комиссии в понедельник 27 марта:

Округ № 1 Гиви Кварчия,

Округ № 3 Валерий Агрба,

Округ № 4 Батал Айба,

Округ № 5 Лаша Ашуба,

Округ № 6 Рауль Лолуа,

Округ № 7 Алхас Джинджолия,

Округ № 8 Ахра Абухба,

Округ № 9 Беслан Смыр,

Округ № 12 Александр Цишба,

Округ № 13 Левон Дащян,

Округ № 19 Дмитрий Гунба,

Округ № 20 Натали Смыр,

Округ № 21 Алмасхан Ардзинба,

Округ № 23 Валерий Кварчия,

Округ № 26 Илья Гуния,

Округ № 27 Венори Бебия,

Округ № 28 Астамур Логуа,

Округ № 31 Аслан Бжания,

Округ № 32 Инал Тарба,

Округ № 33 Тайфун Ардзинба,

Округ № 35 Каха Пертая.

Окончательное решение по итогам второго тура голосования ЦИК Абхазии должен принять в течение семи дней.



