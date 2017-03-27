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Выборы в парламент Абхазии

ЦИК назвал победителей, но итоги выборов в одном округе рассмотрит суд

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (25)
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Центризбирком подвел предварительные итоги второго тура голосования по выборам в Парламент Абхазии.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Жалоба, поступившая от кандидата в депутаты Парламента Кана Кварчия, баллотировавшегося в округе №34 (Ткуарчалский второй), решением членов Центральной избирательной комиссии будет направлена на рассмотрение в Верховный Суд, об этом сказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия. 

Подсчет голосов на выборах
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В связи с тем, что поступили жалобы, заявления, решением ЦИК рекомендовано направить их на рассмотрение в суд. С чем это связано? Дело в том, что по данному округу напряженность была значительной, связано это с тем, что маленький разрыв между кандидатами. Оттуда поступали разные жалобы от стороны набравших меньшее количество голосов. У них, в частности, возникли сомнения в действительности некоторых бюллетеней", — объяснил Гогия. 

Суд, по словам главы Центризбиркома, должен вынести решение в течение пяти дней. 

"Предварительные итоги ЦИК по округам № 8, № 3 и № 19 могут обжаловать в суде вне зависимости от того, какое мы приняли решение. Мне звонили из прокуратуры и сказали, что там рассматривают жалобы по округу № 8", — сказал он. 

Предварительные итоги второго тура голосования по выборам депутатов Парламента, утвержденные решением Центральной избирательной комиссии в понедельник 27 марта:

Округ № 1  Гиви Кварчия, 

Округ № 3  Валерий Агрба, 

Округ № 4  Батал Айба, 

Округ № 5  Лаша Ашуба, 

Округ № 6  Рауль Лолуа, 

Округ № 7  Алхас Джинджолия, 

Округ № 8  Ахра Абухба, 

Округ № 9  Беслан Смыр, 

Округ № 12  Александр Цишба, 

Округ № 13  Левон Дащян, 

Округ № 19  Дмитрий Гунба, 

Округ № 20  Натали Смыр, 

Округ № 21  Алмасхан Ардзинба, 

Округ № 23  Валерий Кварчия, 

Округ № 26  Илья Гуния, 

Округ № 27  Венори Бебия, 

Округ № 28  Астамур Логуа, 

Округ № 31  Аслан Бжания, 

Округ № 32  Инал Тарба, 

Округ № 33  Тайфун Ардзинба, 

Округ № 35  Каха Пертая. 

Окончательное решение по итогам второго тура голосования ЦИК Абхазии должен принять в течение семи дней. 


Темы:
Второй тур выборов в Парламент (25)
Теги:
Абхазия


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