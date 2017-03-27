Лица нового Парламента Абхазии: 34 из 35

В Международный день театра актеры Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" сыграли роли, о которых мечтали. О том, какие именно, читайте в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

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