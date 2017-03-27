Лица нового Парламента Абхазии: 34 из 35

Штампы для прописки и выписки переданы паспортным отделам районных УВД, сообщил Sputnik начальник ПВС Абхазии Эдуард Манаргия.
В Международный день театра актеры Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" сыграли роли, о которых мечтали. О том, какие именно, читайте в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.
Пресс-конференция победителя боксерского шоу "Гладиаторы ринга" Батала Чежия и президента Федерации профессионального бокса Абхазии Алика Карди оглы прошла в пресс-центре Sputnik.