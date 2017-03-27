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Лица нового Парламента Абхазии: 34 из 35

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В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (27)
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Выборы в Народное собрание – Парламент Республики Абхазия завершились в воскресенье 26 марта 2017 года. Кто победил, как он выглядит и краткую биографию можете узнать из материала Sputnik Абхазия.

Темы:
Второй тур выборов в Парламент (27)
Теги:
Абхазия


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