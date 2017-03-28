Снято в Абхазии: в поисках дома

О чем кино, почему выбрана Абхазия и как проходили съемки, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов выяснял на съемочной площадке в пригороде Сухума.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Лавочка, на ней мужик потягивает вино и приговаривает: "А жизнь-то налаживается!" — Делает смачный глоток из бутылки и повторяет: "Налаживается!"

— Стоп, — останавливает режиссер. – Ты только что детей с лавки прогнал, проводи их взглядом!

© Sputnik. РИА Новости По местам кино в Абхазии

Мужик опять пьет вино, говорит, что жизнь налаживается и смотрит вслед несуществующим детям.

Выясняется, что детей снимали вчера, а на сегодня осталось доснять еще пару кадров на этой лавке и двигаться дальше по сценарию.

— О чем кино? – спрашиваю у съемочной группы, когда они сворачиваются, решив, что на сегодня рабочий день окончен. Солнце ушло, и кадры, снятые без яркого освещения, не монтируются с вчерашними.

— Рабочее название фильма "Домой", — рассказывает режиссер Алексей Тихомиров. – Длительность его – минут пятнадцать. Это кино о том, как человека прогнали из семьи, и он оказался в Абхазии без документов. Герой забредает в дом к бабушке с дедушкой, они его сначала принимают радушно, но дальше взаимоотношения не складываются.

К разговору подключается звукооператор картины Дмитрий Дмитриев.

— Все мы, авторы этого кино, воспринимаем его по-своему, — говорит Дмитриев. — Я вижу основную идею в том, что человек, у которого нет чувства дома внутри, никогда не сможет найти его во вне. Ему, вроде, дали свободу, но идти некуда. Он не хочет определяться в этой жизни, кто он. У него нет своего дома, и в чужом доме он плохой гость.

Как рассказывают члены съемочной группы, Абхазия была выбрана, потому что это очень фактурное место. До этого из участников съемочного процесса бывал в республике только режиссер.

— Нас больше привлекало здесь даже не море, а горная местность, — рассказывает Алексей Тихомиров. – Она нам идеально подходила для замысла. Ребята Абхазию не знали, и у них были опасения, найдут ли они нужную натуру, как пойдут съемки.

Режиссер Вячеслав Аблотия исполнил роль в фильме "Домой" © Фото: предоставлено Алексеем Тихомировым

Репетиция сцены с окапыванием роз в саду (кусты роз специально привозили и высаживали) © Фото: предоставлено Алексеем Тихомировым

Звукооператор Дмитрий Дмитриев © Фото: предоставлено Алексеем Тихомировым

Актер Александр Антонов © Фото: предоставлено Алексеем Тихомировым 1 / 4 © Фото: предоставлено Алексеем Тихомировым Режиссер Вячеслав Аблотия исполнил роль в фильме "Домой"

Снимали короткометражку больше недели. Опасения не подтвердились, натура была найдена, встретили группу очень приветливо.

— Нам везде помогали, с радостью соглашались участвовать в съемках, — делится впечатлениями режиссер. – А наш восторг от страны, ее природы и людей вообще нельзя выразить словами. Это была чудесная командировка и по атмосфере съемок, и по результатам. Фильм сложился.

Одну из ролей в картине играл Народный артист Абхазии, директор студии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотиа.

— Мой герой – деревенский старик, — рассказывает Аблотиа. – Он приютил бездомного главного героя, а потом не знал, как от него избавиться.

По словам Вячеслава Аблотиа, ему было интересно работать с молодыми кинематографистами.

© Sputnik. Леон Гуния Абхазия в русской литературе

— Они предложили мне роль, я согласился, — рассказывает Аблотиа. – Было интересно. Несмотря на то, что у ребят первый фильм, они хорошо разбираются в цвете, освещении. Я вносил какие-то предложения, они их принимали.

Создатели фильма — режиссер Алексей Тихомиров, оператор Вадим Шекун, актер Александр Антонов и звукооператор Дмитрий Дмитриев.

Как рассказывают создатели ленты "Домой", знакомы они уже лет восемь. Кто-то из Вологды, кто-то из Москвы. Снимали документальные фильмы, рекламные ролики. Сейчас решили попробовать сделать игровое кино. Сценарий написал корреспондент Sputnik Лев Рыжков. Финансируется картина из собственных средств съемочной группы.

На съемках присутствовал местный житель Гурам Скверия, в доме у которого киношники снимали одну из сцен. Гурама заинтересовал процесс создания фильма, и он присоединился к съемочной группе.

До приезда в республику создатели ленты точно знали только одну локацию – Новый Афон, остальное искали по ходу. Действие практически полностью происходит в Абхазии, есть только несколько кадров русской деревни, которая снится главному герою.

Фильм снят, группа уехала в Россию монтировать материал. У героя актера Александра Антонова нет дома, он не находит его нигде, у фильма "Домой" дом есть, и даже два – Абхазия и Россия.

Киногруппы в последнее время все чаще выбирают Абхазию для съемок. Республика постепенно возвращает себе былую славу одной из самых популярных съемочных площадок на постсоветском пространстве. В Гагре Карен Шахназаров снимал эпизоды "Исчезнувшей империи", Джаник Файзиев в Ткуарчале и Ауадхаре нашел натуру для фильма про грузино-осетинский конфликт "Август. Восьмого". Так же в Абхазии частично снималась картина "Олимпус Инферно". Ну и главное кинособытие-2017 в республике – ожидаемая премьера "Софички" по повести Фазиля Искандера.