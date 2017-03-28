Батал Чежия: уже готовлюсь к бою в Ростове

Sputnik, Владимир Бегунов.

В субботу 25 марта в Анапе в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" абхазский спортсмен Батал Чежия победил москвича Фуада Мурадова. Поединок проходил в полутяжелом весе до восьмидесяти килограммов. Победу Чежия жюри присудило единогласно после четырех раундов. Финансовую поддержку поездки абхазского спортсмена на турнир оказала Ассоциация предпринимателей Абхазии. Организатором стал менеджер спортсмена Роман Качарава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский боец победил в шоу "Гладиаторы ринга"

Батал Чежия объяснил, что подготовка к бою шла полтора месяца.

"В бокс я пришел в 2008 году, сказал спортсмен, — в Очамчыре зала не было, пришлось ездить в Сухум. Семья поддерживала мое стремление, отец постоянно возил на тренировки. В прошлом году я перешел в профессиональный бокс".

По словам президента Федерации профессионального бокса Абхазии Алика Карди оглы, профессиональный бокс в разы сложнее любительского, и победы Абхазии в этом виде спорта только начинаются. Цель федерации – вырастить чемпиона мира. Пока таковых в Абхазии нет.

"Первый профессиональный боксер Абхазии Саид Смыр победил в боксерском шоу "Без компромиссов" в Пятигорске в ноябре 2016 года, теперь Батал победу одержал, они вдвоем постепенно растут в мировом рейтинге, — объяснил глава Федерации. – Родители начали детей активно приводить к нам в секцию, ребята сами приходят".

Но, по словам Алика Карди оглы, принять всех желающих сейчас невозможно. В Абхазии действует только один небольшой специализированный зал по улице Аидгылара, напротив Художественного училища в Сухуме. В нем занимаются все боксеры республики. Тренировки приходится проводить посменно днем и по вечерам.

Выступают Смыр и Чежия под абхазским флагом. Как рассказал Карди оглы, проблем из-за этого пока не было. Случился курьез, когда бой Саида Смыр транслировали по российскому спортивному телеканалу. Ведущая, увидев абхазский флаг, назвала его грузинским.

Следующий бой Батал Чежия проведет в Ростове в мае. Тренироваться спортсмен будет в Абхазии, планируется один выезд на спарринги в Россию. При подготовке к бою тренировки проводятся в разных климатических условиях: в горах и на побережье.

По словам спортсмена, уже сейчас он переходит на режим подготовки.

"С утра зарядка, потом две тренировки – утром и вечером, постоянно, до самого боя, — сказал Чежия. — Когда с тренером выясняем, кто будет соперником, отсматриваем видео его боев, чтобы понять манеру противника на ринге, оценить его силу".

Абхазский боксер Батал Чежия 12 февраля в Краснодаре одержал победу в рейтинговом бое в дебютном поединке своей профессиональной карьеры. Чежия был многократным чемпионом Абхазии, чемпионом Москвы и чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации.

В боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе 25 марта встретились бойцы из России, Европы и стран СНГ. В программе боксерского вечера было два титульных и семь рейтинговых поединков.