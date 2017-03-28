Батал Чежия: уже готовлюсь к бою в Ростове

Sputnik, Владимир Бегунов.
В субботу 25 марта в Анапе в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" абхазский спортсмен Батал Чежия победил москвича Фуада Мурадова. Поединок проходил в полутяжелом весе до восьмидесяти килограммов. Победу Чежия жюри присудило единогласно после четырех раундов. Финансовую поддержку поездки абхазского спортсмена на турнир оказала Ассоциация предпринимателей Абхазии. Организатором стал менеджер спортсмена Роман Качарава.
Батал Чежия объяснил, что подготовка к бою шла полтора месяца.
"В бокс я пришел в 2008 году, сказал спортсмен, — в Очамчыре зала не было, пришлось ездить в Сухум. Семья поддерживала мое стремление, отец постоянно возил на тренировки. В прошлом году я перешел в профессиональный бокс".
По словам президента Федерации профессионального бокса Абхазии Алика Карди оглы, профессиональный бокс в разы сложнее любительского, и победы Абхазии в этом виде спорта только начинаются. Цель федерации – вырастить чемпиона мира. Пока таковых в Абхазии нет.
"Первый профессиональный боксер Абхазии Саид Смыр победил в боксерском шоу "Без компромиссов" в Пятигорске в ноябре 2016 года, теперь Батал победу одержал, они вдвоем постепенно растут в мировом рейтинге, — объяснил глава Федерации. – Родители начали детей активно приводить к нам в секцию, ребята сами приходят".
Но, по словам Алика Карди оглы, принять всех желающих сейчас невозможно. В Абхазии действует только один небольшой специализированный зал по улице Аидгылара, напротив Художественного училища в Сухуме. В нем занимаются все боксеры республики. Тренировки приходится проводить посменно днем и по вечерам.
Выступают Смыр и Чежия под абхазским флагом. Как рассказал Карди оглы, проблем из-за этого пока не было. Случился курьез, когда бой Саида Смыр транслировали по российскому спортивному телеканалу. Ведущая, увидев абхазский флаг, назвала его грузинским.
Следующий бой Батал Чежия проведет в Ростове в мае. Тренироваться спортсмен будет в Абхазии, планируется один выезд на спарринги в Россию. При подготовке к бою тренировки проводятся в разных климатических условиях: в горах и на побережье.
По словам спортсмена, уже сейчас он переходит на режим подготовки.
"С утра зарядка, потом две тренировки – утром и вечером, постоянно, до самого боя, — сказал Чежия. — Когда с тренером выясняем, кто будет соперником, отсматриваем видео его боев, чтобы понять манеру противника на ринге, оценить его силу".
Абхазский боксер Батал Чежия 12 февраля в Краснодаре одержал победу в рейтинговом бое в дебютном поединке своей профессиональной карьеры. Чежия был многократным чемпионом Абхазии, чемпионом Москвы и чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации.
В боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе 25 марта встретились бойцы из России, Европы и стран СНГ. В программе боксерского вечера было два титульных и семь рейтинговых поединков.