19:21 28 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Бумаги на столе

"Одним окном" Минэкономики Абхазии снизит бюрократическую нагрузку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13360

Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг по поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба будет создан в 2018году, рассказал корреспонденту Sputnik начальник правового отдела Министерства экономики Абхазии Саид Гулария.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Снижение административной и бюрократической нагрузки на граждан Абхазии во время сбора различных документов в госучреждениях республики – главная цель Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг, рассказал начальник правового отдела Минэкономики республики Саид Гулария во вторник 28 марта.

"Этот центр в большей степени снижает бюрократическую нагрузку на граждан Абхазии, нежели на государственные организации. Людям больше не придется обращаться в несколько госучреждений для получения лицензий, справок, сертификатов. В наши планы входит и предоставление части негосударственных услуг", — проинформировал Гулария.

Изет Хибба
© Sputnik. Анжелика Бения
Минэкономики Абхазии о лицензировании: действует принцип "одного окна"

Он добавил, что МФЦ будет работать по принципу одного окна, который предполагает двукратное обращение заявителя для получения того или иного документа.

"В первый раз гражданину страны нужно будет сдать перечень необходимых документов, а во второй – получить их спустя несколько дней. До 80% услуг, которые оказываются государственными органами Абхазии, будут предоставляться в МФЦ", — уточнил Саид Гулария. 

Со дня начала работы МФЦ, подчеркнул он, у граждан Абхазии уже не будет необходимости обращаться в несколько инстанций, которые могут быть расположены в разных частях города или страны. 

Многофункциональный центр оказания государственных муниципальных услуг планирует начать свою работу в 2018 году. Все детали материально-технического обеспечения пока находятся на стадии проработки, сказал Гулария, но предварительно известно, что центральный офис будет располагаться по улице Званба, 9.  



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа
Следующий бой в мае: победитель Гладиаторов ринга рассказал о победе
Следующий бой в мае: победитель "Гладиаторов ринга" рассказал о победе
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia