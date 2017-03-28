"Одним окном" Минэкономики Абхазии снизит бюрократическую нагрузку

СУХУМ, 28 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Снижение административной и бюрократической нагрузки на граждан Абхазии во время сбора различных документов в госучреждениях республики – главная цель Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг, рассказал начальник правового отдела Минэкономики республики Саид Гулария во вторник 28 марта.

"Этот центр в большей степени снижает бюрократическую нагрузку на граждан Абхазии, нежели на государственные организации. Людям больше не придется обращаться в несколько госучреждений для получения лицензий, справок, сертификатов. В наши планы входит и предоставление части негосударственных услуг", — проинформировал Гулария.

Он добавил, что МФЦ будет работать по принципу одного окна, который предполагает двукратное обращение заявителя для получения того или иного документа.

"В первый раз гражданину страны нужно будет сдать перечень необходимых документов, а во второй – получить их спустя несколько дней. До 80% услуг, которые оказываются государственными органами Абхазии, будут предоставляться в МФЦ", — уточнил Саид Гулария.

Со дня начала работы МФЦ, подчеркнул он, у граждан Абхазии уже не будет необходимости обращаться в несколько инстанций, которые могут быть расположены в разных частях города или страны.

Многофункциональный центр оказания государственных муниципальных услуг планирует начать свою работу в 2018 году. Все детали материально-технического обеспечения пока находятся на стадии проработки, сказал Гулария, но предварительно известно, что центральный офис будет располагаться по улице Званба, 9.