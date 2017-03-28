"Тотальный диктант": крепкий орешек для нефилолога

В Абхазии акция "Тотальный диктант" проходит третий год, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов узнал у участников, насколько сложными были тексты прошлых лет.

Вариативная пунктуация

Преподаватель кафедры русского языка Абхазского госуниверситета Надежда Шалбуга писала диктант в 2015 году.

"Это был первый год, когда он проводился в Абхазии, — рассказывает преподаватель. – Было мало людей, мы всей кафедрой участвовали. В прошлом году зал уже был полон, даже мест не хватало".

В тексте Евгения Водолазкина, который писали участники диктанта два года назад, по словам Надежды Шалбуги, было много устаревших слов и профессиональных терминов. "Диктатору" (ведущему диктанта — ред.) пришлось объяснять их значение аудитории. Сам текст был неоправданно сложный.

"К нему прилагалась целая пачка инструкций, как оценивать варианты проставления знаков препинания, — говорит преподаватель. – Считаю, что раз диктант предназначен не только для специалистов, а для всех желающих, он должен быть проще и ориентирован на школьную программу. Пунктуация хотя бы должна быть однозначной, а не с множеством вариантов".

Но, несмотря на сложность, дело это полезное, считает Надежда Шалбуга.

"Почему-то писать диктант приходит мало школьных учителей, — говорит педагог. — Может, боятся, что не справятся? Нужно больше информировать население, что по желанию работу можно закодировать, и результат, кроме участника, никто не узнает. А вот чиновников, особенно из правоохранительных органов, я бы добровольно-принудительно заставила писать его. Они считают себя грамотными людьми, но все документы составляют по шаблонам и разучиваются правильно писать".

Преподаватель русского языка Абхазского госуниверситета Роза Саакян входила в экспертную группу "Тотального диктанта" в 2016 году. Сама писала и проверяла работы участников. В тот раз был текст Андрея Усачева про историю Олимпийских игр.

"Текст шикарный по стилистике и содержал интересные факты, — говорит Саакян. — Еще и с пояснительной запиской, как засчитывать все спорные места. Проверять его было огромное удовольствие!"

По словам члена экспертной группы, большинство результатов были средними, но попадались и отличные работы. В этом году Роза Саакян также будет проверять участников "Тотального диктанта".

В последний момент полученные инструкции

"Откровенно скажу, текст был сложный, написал я его не на пятерку, но проверить себя было интересно, — говорит директор шестой школы Сухума Джумбер Салакая. – Мне нравится это мероприятие. В этом году обязательно и сам приду, и школьников приведу".

Учитель русского языка сухумской школы №10 Юлия Кетия рассказывает, что текст Водолазкина 2015 года был попроще последнего диктанта Усачева.

"В прошлом году допускались варианты пунктуации, тем не менее многие ребята с ним справились, — говорит Кетия. — В этом году тоже будем участвовать с ребятами. Это интересно".

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Абхазского госуниверситета Людмила Маргания два года подряд проверяла работы участников "Тотального диктанта".

"В диктанте Усачева было много теоретических рекомендаций, как оценивать вариативность постановки знаков препинания, — говорит преподаватель. – Считаю, что такие инструкции надо давать комиссии заранее, а не за пять минут до начала. Кроме того, текст содержал массу исключений из правил. Для нефилолога это было сложное задание. Лучше для диктанта давать текст более связанный со школьной программой по русскому языку".

Борьба со списыванием

"Тотальный диктант" придумали в 2004 году в рамках "Дней гуманитарного факультета" в Новосибирском госуниверситете. Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики.

В 2009 году читать диктант организаторы пригласили певца Псоя Короленко. Это способствовало взлету популярности "Тотального диктанта".

Тогда же возникла необходимость в создании авторских текстов, написанных специально для этого события. С распространением интернета любое классическое произведение стало доступно с телефона. При проверке одной из работ, претендовавшей на пятерку, возник конфуз.

В работе было предложение Гоголя, которое авторы диктанта убрали из текста "Невского проспекта", чтобы упростить задание.

С тех пор писать тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina Покровительница абхазских студентов

В этом году текст для "Тотального диктанта" писал Леонид Юзефович из Перми. Он автор детективных и исторических романов. По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция".

В 2014 году появилась возможность написать "Тотальный диктант" онлайн.

Появились бесплатные курсы по подготовке к диктанту. Есть такие и в Сухуме. Они проходят каждую пятницу в 16.00 в "Россотрудничестве" по адресу: ул. Абазинская, 8.

"Это удобное время, — считает руководитель русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн, — потому что в школах уже заканчиваются занятия. Нам начинают поступать методические материалы по подготовке к тотальному диктанту".

В 2011 году "Тотальный диктант" писали около пяти тысяч человек в двух странах. В прошлом году стран-участниц "Тотального диктанта" стало 68, а писали диктант 145 тысяч человек.